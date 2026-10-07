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‘AI कोई जादू नहीं, केवल एक टूल’, आमिर खान ने जाह्नवी कपूर ‘डीपफेक विवाद’ के बीच दिया बड़ा बयान

Aamir Khan On AI: आमिर खान ने फिल्मों में AI के प्रभाव पर अपनी बात रखी है। आमिर ने कहा कि तकनीक खुद अच्छी या बुरी नहीं होती, इसका सही इस्तेमाल करना इंसानों पर निर्भर करता है।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Oct 07, 2026

aamir khan on ai

आमिर खान ने एआई को लेकर की बात (Photo Source- Instagram/buzzzookascrolls)

Aamir Khan On AI: बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) के डीपफेक वीडियो विवाद ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया पर AI के बढ़ते दुरुपयोग पर बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच, हिंदी सिनेमा के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान (Aamir Khan) ने फिल्मों और समाज में AI के बढ़ते प्रभाव पर अपने विचार खुलकर शेयर किए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान आमिर ने साफ किया कि तकनीक कोई नई चीज नहीं है, बल्कि इसका सही या गलत इस्तेमाल पूरी तरह इंसानों पर निर्भर करता है।

Aamir Khan On AI: बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) के डीपफेक वीडियो विवाद ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया पर AI के बढ़ते दुरुपयोग पर बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच, हिंदी सिनेमा के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान (Aamir Khan) ने फिल्मों और समाज में AI के बढ़ते प्रभाव पर अपने विचार खुलकर शेयर किए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान आमिर ने स्पष्ट किया कि तकनीक कोई नई चीज नहीं है, बल्कि इसका सही या गलत इस्तेमाल पूरी तरह इंसानों पर निर्भर करता है।

आमिर खान ने AI को लेकर क्या बोले?

आमिर खान का एक इवेंट का वीडियो सामने आया है। जिसमें अभिनेता ने सिनेमा जगत में AI के उपयोग पर प्रतिक्रिया दी। आमिर खान ने कहा, "जब भी कोई नई तकनीक आती है, तो वह फिल्मों में आसानी से समाहित हो जाती है। जो लोग इसका सही इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन जो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, उन्हें दर्शकों का प्यार नहीं मिलता। तकनीक तो बस एक जरिया है, इसमें अपनी कोई जान नहीं होती। हम ही इसे सही या गलत आकार देते हैं।"

'पीके' और 'दंगल' जैसी फिल्में दे चुके आमिर ने आगे कहा कि AI और VFX ने फिल्म निर्माताओं के लिए उन अकल्पनीय विचारों को पर्दे पर उतारना बेहद आसान बना दिया है, जो कभी केवल सोच तक सीमित थे। पहले तकनीक की सीमाओं के कारण मेकर्स अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते थे, लेकिन आज यह एक शक्तिशाली टूल बन चुका है, बशर्ते इसका इस्तेमाल सही दिशा में किया जाए।

जाह्नवी का 'चुट्टामल्ले' डीपफेक वीडियो हुआ था वायरल

बता दें, फिल्म 'देवरा' (Devara) के ब्लॉकबस्टर गाने 'चुट्टामल्ले' से जाह्नवी कपूर का एक आपत्तिजनक मॉर्फ्ड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। AI से बनाए गए इस फर्जी वीडियो के सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री और फैंस में भारी आक्रोश फैल गया। फिल्म में जाह्नवी के को-स्टार और 'RRR' फेम सुपरस्टार जूनियर एनटीआर (Jr NTR) ने इस नीच हरकत की कड़ी निंदा की और आरोपियों को जेल भेजने की चेतावनी दी।

जूनियर एनटीआर ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, "जिस देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, वहाँ एआई का इस्तेमाल करके किसी महिला का इतना घिनौना अपमान करना शब्दों से परे बेशर्मी है। 'चुट्टामल्ले' गाने के इस फर्जी वीडियो को बनाने वाले और इसे फैलाने वाले किसी भी बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा। हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे।" फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सितारे अब एआई के दुरुपयोग के खिलाफ कड़े साइबर कानूनों की मांग कर रहे हैं।

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Updated on:

07 Oct 2026 10:07 pm

Published on:

07 Oct 2026 09:33 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘AI कोई जादू नहीं, केवल एक टूल’, आमिर खान ने जाह्नवी कपूर ‘डीपफेक विवाद’ के बीच दिया बड़ा बयान

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