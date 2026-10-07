‘AI कोई जादू नहीं, केवल एक टूल’, आमिर खान ने जाह्नवी कपूर ‘डीपफेक विवाद’ के बीच दिया बड़ा बयान

Aamir Khan On AI: बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) के डीपफेक वीडियो विवाद ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया पर AI के बढ़ते दुरुपयोग पर बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच, हिंदी सिनेमा के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान (Aamir Khan) ने फिल्मों और समाज में AI के बढ़ते प्रभाव पर अपने विचार खुलकर शेयर किए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान आमिर ने साफ किया कि तकनीक कोई नई चीज नहीं है, बल्कि इसका सही या गलत इस्तेमाल पूरी तरह इंसानों पर निर्भर करता है।