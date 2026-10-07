“एयरपोर्ट पर ही बैठकर रोने लगी थी”, वायरल किसिंग वीडियो पर अपूर्वा मुखीजा का छलका दर्द, बोलीं- पेरेंट्स ने भी देखी क्लिप

अपूर्वा और अमीन के रिश्ते को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता पहले से ही बनी हुई थी। अपूर्वा पहली बार 2024 में अमीन के पॉडकास्ट 'अनट्रिगर्ड विद अमीनजैज़' (Untriggered with AmeenJazz) के एपिसोड 142 में नजर आई थीं, जब वह सिर्फ दोस्त थे। इसके बाद साल 2026 में रिलीज हुए एपिसोड 240 ('द अनसीन साइड ऑफ़ द रिबेल किड') में दोनों की बॉन्डिंग और केमिस्ट्री ने सभी का ध्यान खींचा था। फैंस ने दोनों के क्यूट पलों के क्लिप्स वायरल कर दिए थे। हालांकि, इस प्राइवेट वीडियो के लीक होने के बाद अब यह कपल इंटरनेट पर हॉट टॉपिक बन गया है।