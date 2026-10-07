‘आप राहुल गांधी जैसे दिखते हैं’ फरदीन खान का नया पोस्ट हुआ वायरल, फैंस लुटा रहे नए लुक पर प्यार

Fardeen Khan Post: बॉलीवुड अभिनेता फरदीन खान (Fardeen Khan) अपनी शानदार वापसी के बाद से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी निजी जिंदगी और विचारों को शेयर करने वाले फरदीन ने अब नया पोस्ट शेयर किया है। जिसमें उनकी फोटो है और मशहूर लेखक रॉबर्ट केंट (Robert Kent) का गहरा विचार लिखा है, जिसमें जिंदगी की आपाधापी से दूर शांति, वर्तमान में मौजूदगी और खुद की ओर लौटने की खूबसूरत बात कही गई है।