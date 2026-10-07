Kiara Advani Second Pregnancy: दूसरी बार मां बनने वाली हैं कियारा आडवाणी, अनाउंस की प्रेग्नेंसी

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की प्रेम कहानी साल 2021 में आई ब्लॉकबस्टर वॉर-ड्रामा फिल्म 'शेरशाह' (Shershaah) के सेट पर शुरू हुई थी। फिल्म में सिद्धार्थ ने परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा और कियारा ने उनकी मंगेतर डिंपल चीमा का अमर किरदार निभाया था। करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' में रिश्ते पर मुहर लगने के बाद, इस जोड़े ने 7 फरवरी 2023 को राजस्थान के जैसलमेर (सूर्यगढ़ पैलेस) में शाही अंदाज में शादी की थी। शादी के महज डेढ़ साल बाद उनके घर बेटी साराया का जन्म हुआ और अब यह कपल अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है।