“ना पति के पैसे, ना बॉयफ्रेंड के!”, ग्रीस जाते हुए कश्मीरा शाह ने अफेयर की खबरों के बीच कोमल रानी पर कसा तंज?

सुनीता आहूजा ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए एक इंटरव्यू में कोमल रानी को अपनी बेटी टीना की उम्र का बताया था और गोविंदा पर शर्म करने की बात कही थी। सुनीता ने कोमल को 'शुगर बेबी' कहकर गोविंदा के साथ उनके रिश्ते पर सवाल उठाए थे।, वहीं कुछ समय पहले गोविंदा और कोमल रानी साथ में गणेश चतुर्थी के मौके पर बप्पा के दर्शन करने साथ में पहुंचे थे। वहीं, सुनीता आहूजा अकेली आई थीं। जिसके बाद फिर दोनों के अफेयर की खबरों ने कई सवाल खड़े कर दिए थे।