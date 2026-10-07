शाहरुख खान की एक सलाह ने बदल दी अभिषेक बच्चन की सोच! करियर की शुरुआत को लेकर किया खुलासा

Abhishek Bachchan On Shahrukh Khan King Movie: बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) इन दिनों अपनी आने वाली मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म 'किंग' (King) को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। फिल्म की रिलीज से पहले अभिषेक ने अपने करियर के शुरुआती दौर को याद किया और खुलासा किया कि कैसे बॉलीवुड के 'किंग' यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने उन्हें एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले एक ऐसी सलाह दी थी, जो आज भी उनके दिल के बेहद करीब है।