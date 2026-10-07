विद्या बालन निभा रहीं मशहूर गायिका उषा उत्थुप का किरदार? 17 साल बाद साथ आ रहे आर बाल्की ने बताया सच

विद्या बालन (फोटो सोर्स- IMDb)
Vidya Balan New Tamil Film: अभिनेत्री विद्या बालन और मशहूर फिल्ममेकर आर. बाल्की एक बार फिर साथ काम कर रहे हैं। दोनों की जोड़ी करीब 17 साल बाद पर्दे पर वापसी कर रही है। आर बाल्की और विद्या बालन की ये फिल्म एक अनटाइटल्ड तमिल प्रोजेक्ट है, जिसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। हाल ही में विद्या बालन ने फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं। तस्वीरें सामने आने के बाद फिल्म की कहानी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स और रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि विद्या बालन किसी मशहूर गायिका की भूमिका निभाने वाली हैं। फिल्म को लेकर चर्चा इतनी बढ़ गई कि इसे एक प्रसिद्ध गायिका की जिंदगी पर आधारित बायोपिक तक बताया जाने लगा। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी और उषा उत्थुप जैसे नाम भी सोशल मीडिया पर चर्चा में आए।
हालांकि, अब फिल्ममेकर आर. बाल्की ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। 'ई-टाइम्स' से बातचीत में उन्होंने साफ किया कि विद्या बालन की यह फिल्म किसी गायिका की बायोपिक नहीं है।
फिल्म की कहानी को लेकर चल रही चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए आर. बाल्की ने कहा कि यह बायोपिक वाली खबर पूरी तरह गलत है। उन्होंने बताया कि वह और उनकी टीम एक फन स्टोरी पर काम कर रहे हैं।
यानी फिलहाल फिल्म की कहानी को लेकर जो सबसे बड़ी चर्चा थी, वह साफ हो गई है। आर. बाल्की ने स्पष्ट कर दिया है कि फिल्म का किसी वास्तविक मशहूर गायिका की जिंदगी से संबंध नहीं है। हालांकि, फिल्म में विद्या बालन का किरदार क्या होगा और कहानी किस विषय पर आधारित होगी, इसे अभी गुप्त रखा गया है। विद्या बालन ने हाल ही में फिल्म के सेट से तस्वीरें शेयर की थीं, जिसके बाद फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई। फिल्म का टाइटल भी अभी तय नहीं किया गया है।
आर. बाल्की और विद्या बालन की जोड़ी इससे पहले साल 2009 में आई फिल्म ‘पा’ में नजर आई थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में थे और अभिषेक बच्चन भी अहम किरदार में दिखाई दिए थे। अपनी अलग कहानी और कलाकारों के अभिनय के लिए फिल्म को काफी सराहना मिली थी।
अब करीब 17 साल बाद दोनों की वापसी ने फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। हालांकि, फिल्म को लेकर आधिकारिक तौर पर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।
वर्कफ्रंट की बात करें तो विद्या बालन के पास इस समय एक और बड़ा प्रोजेक्ट है। वह सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ में नजर आएंगी। इस फिल्म में अभिनेत्री एक नेगेटिव किरदार निभाती दिखाई देंगी।
‘जेलर 2’ एक हाई-ऑक्टेन एक्शन एंटरटेनर है और इसे लेकर फैंस के बीच काफी उत्साह है। फिल्म 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिलहाल आर. बाल्की के साथ विद्या बालन की इस अनटाइटल्ड तमिल फिल्म की कहानी और उनके किरदार को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इतना जरूर साफ हो गया है कि यह किसी महान गायिका की बायोपिक नहीं है, बल्कि निर्देशक के मुताबिक एक मजेदार कहानी है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग