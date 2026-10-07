विद्या बालन निभा रहीं मशहूर गायिका उषा उत्थुप का किरदार? 17 साल बाद साथ आ रहे आर बाल्की ने बताया सच

Vidya Balan New Tamil Film: अभिनेत्री विद्या बालन और मशहूर फिल्ममेकर आर. बाल्की एक बार फिर साथ काम कर रहे हैं। दोनों की जोड़ी करीब 17 साल बाद पर्दे पर वापसी कर रही है। आर बाल्की और विद्या बालन की ये फिल्म एक अनटाइटल्ड तमिल प्रोजेक्ट है, जिसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। हाल ही में विद्या बालन ने फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं। तस्वीरें सामने आने के बाद फिल्म की कहानी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।