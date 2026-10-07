कभी ‘लड़ाकू मुर्गी’ तो कभी बताया शर्मनाक, श्वेता-अमिताभ को भी घसीट चुकीं एक्ट्रेस, अब फिर कंगना रनौत ने जया बच्चन पर बोला हमला

Kangana Ranaut On Jaya Bachchan:कंगना रनौत और जया बच्चन के बीच पुराना विवाद एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के विरोध मार्च के दौरान जया बच्चन का एक वायरल वीडियो है। वीडियो में जया एक न्यूज चैनल से बात करने से इनकार करती और माइक को पीछे करती नजर आईं। इसी वीडियो को शेयर करते हुए कंगना ने जया पर तंज कसा और उनके विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाया। इसके बाद एक बार फिर दोनों अभिनेत्रियों के बीच पुरानी बयानबाजी चर्चा में आ गई है।