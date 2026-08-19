‘सस्ते में छूट गया’, अपने बहरुपिया को लेकर कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं सोनू निगम, जानें लीगल केस पर अपडेट

Sonu Nigam Impersonation Case: मशहूर गायक सोनू निगम से जुड़ा एक सोशल मीडिया इम्पर्सोनेशन मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में सुलझ गया है। सोनू निगम ने बिहार के एक क्रिमिनल लॉयर सोनू निगम सिंह पर कथित तौर पर सोशल मीडिया पर उनकी पहचान का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनने के बाद अदालत ने मामले का निपटारा कर दिया। हालांकि, इस फैसले से सोनू निगम पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आए और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है।