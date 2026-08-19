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‘प्रेम में सब कुछ त्यागने वाले अंत में प्रेम ही त्याग देते हैं’, मुस्लिम मॉडल रिदा थराना ने क्यों चुना सिंगल रहना?

Rida Tharana viral statement: मॉडल रिदा थराना ने अपने पिछले रिलेशनशिप और ब्रेकअप पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि रिश्ते में खुद को भूलकर बहुत कुछ देने के बाद अब उन्होंने सिंगल रहने और खुद पर फोकस करने का फैसला किया है।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Aug 19, 2026

Rida Tharana relationship

मुस्लिम मॉडल रिदा थराना (सोर्स : instagram-Rida Tharana)

Rida Tharana relationship story: मॉडल और होस्ट रिदा थराना इन दिनों प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स 2' को लेकर चर्चा में हैं। रिदा ने हाल ही में अपने बचपन और परिवार की सोच से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि रिश्ते में वह खुद को भूलकर सामने वाले को बहुत कुछ देती रहीं, लेकिन बदले में उन्हें वैसा प्यार और प्रयास नहीं मिला। इस अनुभव के बाद रिदा ने फिलहाल किसी रिश्ते में नहीं रहने और खुद पर काम करने का फैसला किया है।

‘मैं रिश्ते में खुद को भूल जाती हूं’

रिदा ने अपने पिछले रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्हें एक समय एहसास हुआ कि वह रिश्ते में अपना बहुत कुछ दे रही थीं। वह खुद को भूलकर पूरी तरह रिश्ते में निवेश कर देती थीं। उनके मुताबिक, वह अक्सर ऐसे लोगों की ओर आकर्षित हुईं जो उनसे लेते तो बहुत थे, लेकिन बदले में उतना कुछ नहीं देते थे।

उन्होंने बताया कि रिश्तों में वह सामने वाले को बेहतर बनाने की कोशिश में भी लग जाती थीं। वह पार्टनर को बताती थीं कि उसे उनके साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए और रिश्ते को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन लगातार ऐसा करते रहने से वह मानसिक और भावनात्मक रूप से थक गईं।

‘मैं हर बार एक लड़के को बिल्ड कर रही होती हूं’

रिदा ने अपने अनुभव को बताते हुए कहा कि उन्हें लगता था कि वह हर बार एक लड़के को ‘बिल्ड’ करने की कोशिश कर रही हैं। वह रिश्ते में सामने वाले को समझाने और चीजों को सही करने में इतनी ऊर्जा लगा देती थीं कि खुद के लिए कुछ नहीं बचता था।

उन्होंने इसे एक रोलर कोस्टर राइड जैसा बताया और कहा कि एक वक्त के बाद वह पूरी तरह थक चुकी थीं। उन्हें लगा कि अब वह इस तरह का रिश्ता नहीं संभाल सकतीं।

‘मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती थी’

रिदा ने यह भी बताया कि उनका पिछला ब्रेकअप आसान नहीं था। वह अपने पार्टनर से बहुत प्यार करती थीं, इसलिए रिश्ता खत्म करना उनके लिए मुश्किल रहा। हालांकि, इस अनुभव के बाद उन्होंने तय किया कि अब उन्हें खुद पर काम करने की जरूरत है। रिदा के मुताबिक, उन्होंने खुद से कहा कि वह फिलहाल किसी रिश्ते में नहीं रहना चाहतीं और इसके बाद उन्होंने सक्रिय रूप से सिंगल रहने का फैसला किया।

रिदा की बातों से साफ है कि उनके लिए सिंगल रहने का फैसला किसी रिश्ते से भागने के बजाय खुद को प्राथमिकता देने से जुड़ा है। उन्होंने अपने पिछले अनुभवों से यह महसूस किया कि रिश्ते में खुद को पूरी तरह खो देने के बजाय अपने लिए भी जगह बनाए रखना जरूरी है। उनकी बात का सार यही है कि कई बार प्यार में इंसान सामने वाले के लिए इतना कुछ कर देता है कि आखिर में खुद को ही पीछे छोड़ देता है। रिदा अब इसी चक्र से बाहर निकलकर खुद पर ध्यान देना चाहती हैं।

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Updated on:

19 Aug 2026 07:29 pm

Published on:

19 Aug 2026 07:29 pm

Hindi News / Entertainment / ‘प्रेम में सब कुछ त्यागने वाले अंत में प्रेम ही त्याग देते हैं’, मुस्लिम मॉडल रिदा थराना ने क्यों चुना सिंगल रहना?

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