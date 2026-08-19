‘प्रेम में सब कुछ त्यागने वाले अंत में प्रेम ही त्याग देते हैं’, मुस्लिम मॉडल रिदा थराना ने क्यों चुना सिंगल रहना?

रिदा की बातों से साफ है कि उनके लिए सिंगल रहने का फैसला किसी रिश्ते से भागने के बजाय खुद को प्राथमिकता देने से जुड़ा है। उन्होंने अपने पिछले अनुभवों से यह महसूस किया कि रिश्ते में खुद को पूरी तरह खो देने के बजाय अपने लिए भी जगह बनाए रखना जरूरी है। उनकी बात का सार यही है कि कई बार प्यार में इंसान सामने वाले के लिए इतना कुछ कर देता है कि आखिर में खुद को ही पीछे छोड़ देता है। रिदा अब इसी चक्र से बाहर निकलकर खुद पर ध्यान देना चाहती हैं।