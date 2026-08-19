‘आप अपने बेटे-बेटी के साथ गलत कर रहे हो’, सुनीता आहूजा पर भड़के एजाज खान, गोविंदा का किया समर्थन

Sunita Ahuja-Govinda Divorce Controversy: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियां बन रही हैं। दोनों के बीच कथित मनमुटाव और शादीशुदा जिंदगी से जुड़ी बातों ने सोशल मीडिया पर भी काफी हलचल मचा रखी है। इसी बीच ‘बिग बॉस’ फेम अजाज खान ने इस पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने खुलकर गोविंदा का समर्थन किया और सुनीता आहूजा को सार्वजनिक तौर पर निजी बातें रखने को लेकर नसीहत दी।