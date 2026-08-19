‘आप अपने बेटे-बेटी के साथ गलत कर रहे हो’, सुनीता आहूजा पर भड़के एजाज खान, गोविंदा का किया समर्थन

सुनीता आहूजा-गोविंदा (फोटो सोर्स- Instagram/Instantbollywood & imajazkhan)
Sunita Ahuja-Govinda Divorce Controversy: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियां बन रही हैं। दोनों के बीच कथित मनमुटाव और शादीशुदा जिंदगी से जुड़ी बातों ने सोशल मीडिया पर भी काफी हलचल मचा रखी है। इसी बीच ‘बिग बॉस’ फेम अजाज खान ने इस पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने खुलकर गोविंदा का समर्थन किया और सुनीता आहूजा को सार्वजनिक तौर पर निजी बातें रखने को लेकर नसीहत दी।
अजाज खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि किसी परिवार के निजी विवाद को लगातार सार्वजनिक करने से सबसे ज्यादा नुकसान परिवार के सदस्यों को ही हो सकता है। उन्होंने सुनीता आहूजा से सोशल मीडिया पर लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होने की अपील की। अजाज के मुताबिक, ऑनलाइन कमेंट करने वाले कई लोग मामले को सुलझाने के बजाय विवाद को और बढ़ा सकते हैं।
अजाज ने यह भी कहा कि इस तरह की सार्वजनिक बयानबाजी का असर केवल गोविंदा और सुनीता के रिश्ते तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके बच्चों पर भी पड़ सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि विवाद ज्यादा बढ़ने से उनके बेटे और बेटी के पेशेवर जीवन पर भी असर पड़ सकता है।
अजाज खान ने उन बातों पर भी प्रतिक्रिया दी जिनमें गोविंदा की सफलता में सुनीता आहूजा की भूमिका को लेकर दावे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गोविंदा को किसी एक व्यक्ति ने स्टार नहीं बनाया, बल्कि उनकी प्रतिभा, दर्शकों के प्यार और परिवार के आशीर्वाद ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया।
उन्होंने गोविंदा की मां का जिक्र करते हुए कहा कि उनके जीवन में मां की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। अजाज के मुताबिक, मां के निधन के बाद गोविंदा पर गहरा भावनात्मक असर पड़ा था। उन्होंने इस दौरान अपने जीवन के संघर्षों का भी जिक्र किया और कहा कि माता-पिता का प्यार इंसान के लिए सबसे अनमोल होता है।
अजाज खान ने अपने वीडियो में गोविंदा की तारीफ करते हुए कहा कि अभिनेता ने अपनी मेहनत के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाई है। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में गोविंदा जिस संयम के साथ बात कर रहे हैं, वह उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है।
अजाज ने सुनीता को यह भी समझाने की कोशिश की कि कुछ लोग सोशल मीडिया और सार्वजनिक विवाद के जरिए गोविंदा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। उनके अनुसार, ऐसे लोगों के इरादों को समझना जरूरी है और परिवार से जुड़े मामलों को सार्वजनिक मंच पर आगे बढ़ाने से बचना चाहिए।
इस बीच गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर एक और अहम खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुनीता ने गोविंदा के खिलाफ चल रहे तलाक के मामले को वापस ले लिया है। गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा के बयान के बाद इस खबर की पुष्टि होने की बात सामने आई। हालांकि, बुधवार सुबह सुनीता अपने बेटे यश के साथ मुंबई की बांद्रा फैमिली कोर्ट पहुंचीं। उनके वहां जाने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है।
गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में दोनों के रिश्ते को लेकर तस्वीर कितनी साफ होती है।
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