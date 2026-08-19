“वेस्टर्न कल्चर कूल लगता है, पर अंत नीले ड्रम में होता है”, कंगना रनौत ने बॉडी काउंट पर किया पोस्ट

कंगना रनौत ने किया पोस्ट (Photo Source-Instagram/kanganaranaut)
Kangana Ranaut on Western Culture: बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्हें 'गटर जेनरेशन' वाले बयान को लेकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था और अब एक्ट्रेस ने नया पोस्ट शेयर किया है। जिसमें उन्होंने वेस्टर्न कल्चर और बॉडी काउंट को लेकर बयान दिया है। साथ ही बेंगलुरु में हुए एक भयावह हत्याकांड पर भी बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है।
हाल ही में बेंगलुरु में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति और पांच साल के बेटे को जान से मार दिया था। उसी को लेकर कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर इस घटना से जुड़ी खबर को री-शेयर करते हुए चिंता जताई है। उनका कहना है कि पिछले कुछ महीनों में भारत के अंदर इस तरह के जघन्य अपराधों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक लंबा कैप्शन लिखकर देश के युवाओं और समाज को चेताया है। उन्होंने लिखा, "हर दूसरे दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं- कभी महिलाएं पुरुषों को पहाड़ से नीचे फेंक देती हैं, तो कभी पुरुष महिलाओं को नीले ड्रमों में भरकर ले जाते हैं? पश्चिमीकरण को अपनाना बहुत आसान है, लेकिन पश्चिम में लोग अरेंज मैरिज या रूढ़िवादी संस्कृति के सामाजिक दबाव में आकर एक-दूसरे को खत्म नहीं कर रहे हैं। जब तक आप या आपका अपना बच्चा किसी ड्रम में जलकर मर न जाए, तब तक ये सब बातें सुनने और देखने में बहुत कूल लगती हैं।"
कंगना ने आगे युवाओं को समझाते हुए लिखा कि रिश्तों में आ रही बेरुखी और उन्हें सिर्फ बॉडी काउंट तक सीमित कर देना बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। उन्होंने लिखा, "इसलिए अब भी वक्त है, जाग जाओ! इस तरह के भेदभाव, नजरअंदाज करना, बेरुखी और 'बॉडी काउंट' जैसी विकृत मानसिकता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इसे नॉर्मल मत मानो। जब आप इंसानी और भावनात्मक रिश्तों को सिर्फ शारीरिक संबंधों और बॉडी काउंट तक सीमित करने को सामान्य मान लेंगे, तो बाद में मत रोना जब आपका भी वही हाल होगा और आप खुद एक बेजान शरीर बनकर रह जाएंगे।"
पोस्ट के आखिर में हमेशा की तरह अपने जाने-पहचाने बेबाक अंदाज में कंगना ने लिखा, "इंसानी रिश्तों को महज शारीरिक संबंध समझने वाले इस वेस्टर्न कल्चर को सीधे 'ना' कहें। अब मुझे इस बयान पर ट्रोल करने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन याद रखिए कि आपके आस-पास भी एक नीला ड्रम हो सकता है, हा हा, अलविदा।”
कंगना के इस बयान ने इंटरनेट पर एक बार फिर नई बहस छेड़ दी है। जहां एक तरफ लोग बेंगलुरु की घटना पर दुख जताते हुए उनके स्टैंड का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आलोचक इसे उनका एक और सनसनीखेज बयान करार दे रहे हैं।
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