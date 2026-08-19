“वेस्टर्न कल्चर कूल लगता है, पर अंत नीले ड्रम में होता है”, कंगना रनौत ने बॉडी काउंट पर किया पोस्ट

कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक लंबा कैप्शन लिखकर देश के युवाओं और समाज को चेताया है। उन्होंने लिखा, "हर दूसरे दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं- कभी महिलाएं पुरुषों को पहाड़ से नीचे फेंक देती हैं, तो कभी पुरुष महिलाओं को नीले ड्रमों में भरकर ले जाते हैं? पश्चिमीकरण को अपनाना बहुत आसान है, लेकिन पश्चिम में लोग अरेंज मैरिज या रूढ़िवादी संस्कृति के सामाजिक दबाव में आकर एक-दूसरे को खत्म नहीं कर रहे हैं। जब तक आप या आपका अपना बच्चा किसी ड्रम में जलकर मर न जाए, तब तक ये सब बातें सुनने और देखने में बहुत कूल लगती हैं।"