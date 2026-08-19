19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘मेरी कुंडली में दूसरी शादी है’, सुनीता आहूजा के तलाक की अर्जी वापस लेने की खबरों के बीच गोविंदा का पुराना बयान फिर चर्चा में

Govinda Kundali Second Marriage: सुनीता आहूजा के साथ तलाक की चर्चाओं के बीच, गोविंदा का अपनी कुंडली में 'दूसरी शादी' का पुराना दावा फिर से सामने आया है। और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Aug 19, 2026

Govinda Second Marriage Statement

गोविंदा और सुनीता आहूजा की फोटोज। (फोटो सोर्स: instagram- vmj_bollywood and officialsunitaahuja)

Govinda Second Marriage Statement: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। आज बुधवार को सुनीता को बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट के बाहर देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स द्वारा तलाक के कयास लगाए जाने लगे। खबरों के अनुसार, सुनीता आहूजा ने गोविंदा के खिलाफ तलाक की अर्जी वापस ले ली है. वहीं, गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है. इस सब चर्चाओं के बीच अब गोविंदा एक पुराना बयान वायरल हो रहा है जिसमें एक्टर ने कुंडली में दोबारा शादी के योग की बात की थी.

गोविंदा का एक पुराना बयान फिर हुआ वायरल (Govinda Second Marriage Statement Viral)

तलाक की अफवाहों के बीच, गोविंदा का एक पुराना बयान ऑनलाइन फिर से सामने आया है। 'स्टारडस्ट' को दिए एक इंटरव्यू में एक्टर ने अपनी कुंडली के बारे में बात की थी और बताया था कि उसमें दो बार शादी करने का योग है। उन्होंने कहा था, "कल, कौन जाने, मैं फिर से किसी के साथ रिश्ते में आ जाऊं और शायद उस लड़की से शादी भी कर लूं। लेकिन सुनीता को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तभी मुझे आजादी महसूस होगी। और मेरी कुंडली में दूसरी शादी का योग है।"

मुंबई फैमिली कोर्ट से निकलती नजर आईं सुनीता

इस बीच, आज मुंबई की एक अदालत में सुनीता आहूजा के दिखने से उनकी शादी में मुश्किलों को लेकर नई अटकलें शुरू हो गईं। हालांकि, गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने अलग होने की अफवाहों को खारिज कर दिया और NDTV को बताया कि सुनीता ने एक्टर के खिलाफ अपना तलाक का केस वापस ले लिया है।

सुनीता आहूजा ने तलाक का केस लिया वापस

आज यानी बुधवार को गोविंदा ने मैनेजर ने इस बात की पुष्टि की कि सुनीता आहूजा ने तलाक का केस वापस ले लिया है. इसके आगे उन्होंने कहा, "लेकिन जब मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है। क्या दुनिया को यह जानने की जरूरत थी? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। परिवार के मामले परिवार के अंदर ही रहने चाहिए। बैठकर बातचीत करने से कई मसले हल हो जाते हैं।" इसके आगे उन्होंने ये भी कहा, "अगर आज केस वापस लिया जाना है, तो इसे फाइल ही क्यों किया गया था? इस बात से मुझे दुख होता है।" "हम तमाशा क्यों बन गए?"

गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी

बता दें कि गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी मार्च 1987 में हुई थी, लेकिन उन्होंने कुछ समय तक अपनी शादी को निजी रखा। 1988 में अपनी बेटी टीना के जन्म के बाद ही उन्होंने अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया। बाद में 1997 में यह कपल बेटे यशवर्धन के माता-पिता बना। हाल ही में गोविंदा और सुनीता आहूजा की पर्सनल लाइफ चर्चा का विषय बनी हुई है। एक्टर की पत्नी ने उन पर अपनी को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया है। उन्होंने एक्टर को रानी का "शुगर डैडी" भी कहा।

‘मेरी जवानी ढल चुकी है, अब अवॉर्ड वापसी का मौका भी नहीं’, स्वरा भास्कर ने नेशनल अवॉर्ड को लेकर दिया बड़ा बयान

ये भी पढ़ें
Swara Bhasker National Award

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

गोविंदा

Updated on:

19 Aug 2026 08:02 pm

Published on:

19 Aug 2026 08:02 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘मेरी कुंडली में दूसरी शादी है’, सुनीता आहूजा के तलाक की अर्जी वापस लेने की खबरों के बीच गोविंदा का पुराना बयान फिर चर्चा में

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

नीले ड्रम की फोटो शेयर कर भड़कीं कंगना रनौत, बोलीं- इंसानी रिश्तों को बॉडी काउंट समझना बंद करें

kangana ranaut react western culture body count said blue drum
बॉलीवुड

‘मेरी जवानी ढल चुकी है, अब अवॉर्ड वापसी का मौका भी नहीं’, स्वरा भास्कर ने नेशनल अवॉर्ड को लेकर दिया बड़ा बयान

Swara Bhasker National Award
बॉलीवुड

‘शुगर डैडी’ से लेकर ‘गोविंदा जैसा पति नहीं चाहिए तक’, सुनीता आहूजा के पति को लेकर अब तक 5 शॉकिंग बयान

Sunita Ahuja-Govinda Divorce Controversy
बॉलीवुड

गोविंदा से तलाक नहीं लेंगी सुनीता आहूजा! महीनों की अनबन के बाद वापस लिया डिवोर्स केस, मैनेजर ने किया खुलासा

Govinda Sunita Ahuja Divorce Case
बॉलीवुड

‘बकरा, बीवी के इशारों पर नाचने वाला’, अनुराग कश्यप को शुभ्रा शेट्टी की मां क्यों कहती हैं, जोरू का गुलाम

Anurag Kashyap Girlfriend Shubhra Shetty
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.