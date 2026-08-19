‘मेरी कुंडली में दूसरी शादी है’, सुनीता आहूजा के तलाक की अर्जी वापस लेने की खबरों के बीच गोविंदा का पुराना बयान फिर चर्चा में

Govinda Second Marriage Statement: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। आज बुधवार को सुनीता को बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट के बाहर देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स द्वारा तलाक के कयास लगाए जाने लगे। खबरों के अनुसार, सुनीता आहूजा ने गोविंदा के खिलाफ तलाक की अर्जी वापस ले ली है. वहीं, गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है. इस सब चर्चाओं के बीच अब गोविंदा एक पुराना बयान वायरल हो रहा है जिसमें एक्टर ने कुंडली में दोबारा शादी के योग की बात की थी.