‘मेरी जवानी ढल चुकी है, अब अवॉर्ड वापसी का मौका भी नहीं’, स्वरा भास्कर ने नेशनल अवॉर्ड को लेकर दिया बड़ा बयान

Swara Bhasker National Award: अनार कली ऑफ आरा एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं, जिनके लिए उनको सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। अब उनका एक और बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उन्होंने 'अवॉर्ड वापसी' को लेकर बात की है और अवार्ड लौटने की अपनी इच्छा जाहिर की है। X (पहले ट्विटर) पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें कभी ऐसा कोई बड़ा अवॉर्ड नहीं मिला, जिसे वह वापस कर पातीं। अब उनके इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जहां कुछ लोगों ने उनके बयान का मजाक उड़ाया, तो कुछ ने अचीवमेंट्स पर सवाल भी खड़े किए।