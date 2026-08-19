‘अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं’ PM मोदी की ‘दिमागी नक्सल’ टिप्पणी पर स्वरा भास्कर का तंज, बोलीं- एक घंटे में बन गई पार्टी

स्वरा भास्कर ने आगे देश के शिक्षा तंत्र पर भी गंभीर सवाल उठाए। लखनऊ और भोपाल जैसे शहरों में छोटे-छोटे स्कूली बच्चों के सड़कों पर उतरने की खबरों पर स्वरा ने गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा, “भाई, यह तो आप खुद सोचें कि हमारे देश के लिए कितनी शर्म की बात है कि जिन छोटे-छोटे बच्चों को इस वक्त स्कूलों और क्लासरूम में होना चाहिए, उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर सड़कों पर उतरकर विरोध करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे शिक्षा तंत्र की हालत बेहद खस्ता हो चुकी है।"