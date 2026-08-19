‘शुगर डैडी’ से लेकर ‘गोविंदा जैसा पति नहीं चाहिए तक’, सुनीता आहूजा के पति को लेकर अब तक 5 शॉकिंग बयान

सुनीता का एक और बयान काफी सुर्खियों में रहा है। उन्होंने अलग-अलग इंटरव्यू और टीवी कार्यक्रमों में कहा कि गोविंदा एक बेटे के तौर पर बेहद अच्छे और जिम्मेदार हैं। हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि क्या वह अगले जन्म में भी गोविंदा को अपना पति बनाना चाहेंगी, तो उनका जवाब अलग था। सुनीता ने कहा था कि वह गोविंदा जैसा बेटा तो चाहेंगी, लेकिन पति के रूप में उन्हें दोबारा नहीं चुनेंगी। उन्होंने यह भी बताया था कि पति की जवानी की गलतियों को उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन दोबारा उसी रिश्ते में जाने की इच्छा नहीं है।