वीर दास से भिड़े शेखर सुमन, बोले- ‘तुम आधे यूपी के हो और आधे बिहारी’, Video वायरल

प्रोमो पर एक यूजर ने शेखर सुमन की तारीफ करते हुए लिखा, ‘शेखर जी जिंदाबाद! आपका पॉलिटिकल सटायर बहुत मजेदार है।’ वहीं दूसरे अन्य यूजर ने बिहार को लेकर टिप्पणी करते हुए लिखा कि ज्यादातर हिम्मत वाले, सीधे और ‘नो नॉनसेंस’ लोग बिहारी क्यों निकलते हैं। शो के प्रोमो में शेखर सुमन ये भी कहते नजर आते हैं, ‘अरे वीर, तुमने झूठ क्यों बोला?’ वहीं शो के सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया है कि इस बातचीत की पूरी कहानी शुक्रवार शाम 6:18 बजे ‘शेखर टुनाइट!’ पर देखने को मिलेगी।