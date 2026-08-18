विक्रांत मैसी ने शेखर सुमन शो में ‘साबरमती रिपोर्ट’ पर की खुलकर बात, यूजर्स बोले- ‘BJP IT Cell के नए मेंबर हो क्या?’

Sabarmati Report propaganda controversy: फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ को लेकर हुए विवाद और सोशल मीडिया पर मिले विरोध के बारे में एक्टर विक्रांत मैसी ने एक बार फिर शेखर सुमन के शो में खुलकर बात की है। ‘शेखरटोनाइट’ शो में विक्रांत ने बताया कि फिल्म में काम करने के बाद उन्हें न सिर्फ काफी गालियां सुननी पड़ीं, बल्कि उनका व्हाट्सऐप नंबर और गाड़ी की जानकारी तक लीक कर दी गई थी। विक्रांत ने कहा कि उस वक्त उनके बेटे की उम्र महज 6 महीने थी और इन घटनाओं का उन पर काफी असर पड़ा था। हालांकि, अब वह लोगों की बातों की ज्यादा परवाह नहीं करते और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी को सबसे ऊपर रखते हैं।