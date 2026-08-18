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विक्रांत मैसी ने शेखर सुमन शो में ‘साबरमती रिपोर्ट’ पर की खुलकर बात, यूजर्स बोले- ‘BJP IT Cell के नए मेंबर हो क्या?’

The Sabarmati Report: विक्रांत मैसी ने 'द साबरमती रिपोर्ट' को लेकर हुए विरोध और धमकियों पर बात की। उन्होंने बताया कि उनका WhatsApp नंबर और गाड़ी की डिटेल लीक कर दी गई थी।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Aug 18, 2026

Vikrant Massey controversy

विक्रांत मैसी ने 'साबरमती रिपोर्ट' पर की खुलकर बात (सोर्स: Instagram-shekhartonite)

Sabarmati Report propaganda controversy: फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ को लेकर हुए विवाद और सोशल मीडिया पर मिले विरोध के बारे में एक्टर विक्रांत मैसी ने एक बार फिर शेखर सुमन के शो में खुलकर बात की है। ‘शेखरटोनाइट’ शो में विक्रांत ने बताया कि फिल्म में काम करने के बाद उन्हें न सिर्फ काफी गालियां सुननी पड़ीं, बल्कि उनका व्हाट्सऐप नंबर और गाड़ी की जानकारी तक लीक कर दी गई थी। विक्रांत ने कहा कि उस वक्त उनके बेटे की उम्र महज 6 महीने थी और इन घटनाओं का उन पर काफी असर पड़ा था। हालांकि, अब वह लोगों की बातों की ज्यादा परवाह नहीं करते और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी को सबसे ऊपर रखते हैं।

'साबरमती रिपोर्ट' पर सुननी पड़ीं गालियां

विक्रांत मैसी ने कहा कि उन्हें 'द साबरमती रिपोर्ट' करने पर बेहद गर्व है। फिल्म गोधरा ट्रेन कांड पर आधारित थी और रिलीज के बाद इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं। विक्रांत के मुताबिक, फिल्म के विषय को लेकर भी लोगों ने इसे 'प्रोपेगैंडा' बताया था। इसके साथ ही, उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म में काम करने के बाद उन्हें काफी विरोध झेलना पड़ा। उनका व्हाट्सऐप नंबर लीक कर दिया गया और उनकी गाड़ी का नंबर भी सार्वजनिक कर दिया गया।

'पता है तू इस रास्ते से जाता है'

विक्रांत ने बताया कि उन्हें धमकी भरे अंदाज में ये तक कहा गया कि लोगों को पता है कि वो किस रास्ते से जाते हैं और उनकी गाड़ी का रंग क्या है। उस समय उनका बेटा सिर्फ 6 महीने का था। अभिनेता ने कहा कि उन्होंने उस वक्त मीडिया में भी इस बारे में बात की थी और इस पूरे मामले का उन पर काफी प्रभाव पड़ा था। हालांकि, उन्होंने खुद को संभाला और आगे बढ़ने का फैसला किया।

'अब फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं'

इसके साथ ही, विक्रांत ने कहा कि समय के साथ उन्होंने ये सीख लिया है कि हर किसी की राय को लेकर परेशान नहीं हुआ जा सकता। उनके मुताबिक, अब उन्हें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं।

उन्होंने कहा कि उनके लिए सबसे ज्यादा मायने उनके अपने लोग रखते हैं। उनकी प्राथमिकता उनके माता-पिता, पत्नी और वे करीबी दोस्त हैं, जिनके साथ वह बड़े हुए हैं। विक्रांत ने साफ किया कि उनकी जिम्मेदारी जिन लोगों के प्रति है, उनके लिए वो जवाबदेह रहना ज्यादा जरूरी मानते हैं।

सोशल मीडिया विरोध के बीच टिके रहे विक्रांत

'द साबरमती रिपोर्ट' को लेकर सोशल मीडिया पर समर्थन और विरोध दोनों देखने को मिला था। कुछ लोगों ने फिल्म की तारीफ की, जबकि कुछ यूजर्स ने इसे राजनीतिक प्रोपेगैंडा तक बताया। एक यूजर ने विक्रांत पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब उनकी कमाई लोगों से होती है तो उन्हें लोगों की राय की परवाह करनी चाहिए। वहीं, कुछ अन्य यूजर्स ने फिल्म को बीजेपी से जोड़कर भी टिप्पणी की।

हालांकि, विक्रांत ने इन तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच अपने काम पर टिके रहने की बात कही है। उनके बयान से साफ है कि अब वह सोशल मीडिया की राय से ज्यादा अपने परिवार और करीबी लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को महत्व देते हैं।

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Updated on:

18 Aug 2026 01:53 pm

Published on:

18 Aug 2026 01:52 pm

Hindi News / Entertainment / विक्रांत मैसी ने शेखर सुमन शो में ‘साबरमती रिपोर्ट’ पर की खुलकर बात, यूजर्स बोले- ‘BJP IT Cell के नए मेंबर हो क्या?’

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