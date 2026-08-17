‘ईद पर उन्हें चिकन बिरयानी खिलाते थे’, मुस्लिम मॉडल रिदा थराना ने सुनाया बचपन का किस्सा, बोलीं- हमारे सामने हिंदू पड़ोसी रहते थे

Rida Tharana Revelation On Hindu-Muslim: मॉडल और होस्ट रिदा थराना इन दिनों प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स 2' को लेकर चर्चा में हैं। शो में अपने अंदाज से दर्शकों का ध्यान खींचने वाली रिदा ने हाल ही में अपने बचपन और परिवार की सोच से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। कर्नाटक से ताल्लुक रखने वालीं रिदा ने बताया कि उनके घर में बचपन से ही अलग-अलग धर्मों और समुदायों के लोगों के साथ मिल-जुलकर रहने का माहौल था। उनके परिवार के लिए त्योहार सिर्फ अपने धर्म तक सीमित नहीं थे, बल्कि पड़ोसियों की खुशियों में शामिल होने का भी जरिया थे।