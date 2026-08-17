आसिम रियाज से ब्रेकअप के बाद भी मस्जिद जाती थीं हिमांशी खुराना? धर्म परिवर्तन वाले खुलासे के बाद लोगों ने दिखाए सबूत

हिमांशी खुराने के खुलासे के बाद कई लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा- 'हिमांशी खुराना जब दुबई गई थीं, तब उन्होंने हिजाब पहना था और उसकी तस्वीरें भी पोस्ट की थीं। आसिम रियाज ने उन्हें कभी किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया। उनकी पहचान और लोकप्रियता भी काफी हद तक आसिम की वजह से ही नजर आई। अब वह धार्मिक मुद्दे का इस्तेमाल सुर्खियों में आने के लिए कर रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों मुस्लिमों को निशाना बनाकर बयान देने से भी लोगों को चर्चा और लोकप्रियता मिल रही है। वह और कुछ नहीं, सिर्फ एक जोकर हैं।'