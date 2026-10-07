सलमान खान को देखने उमड़े हजारों फैंस, दुबई इवेंट में भीड़ को काबू करना हुआ मुश्किल, नीली शर्ट और सूट में दिखा दबंग स्वैग

काम की बात करें तो सलमान खान के पास कई प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी है। वह मातृभूमि में नजर आएंगे। इसके अलावा वह निर्देशक वंशी पेडिपल्ली की अगली फिल्म में भी दिखाई देंगे, जिसका नाम रिपोर्ट्स में 'मॉन्स्टर' बताया जा रहा है। चर्चा है कि इसमें उनके साथ नयनतारा भी होंगी, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। साथ ही, राज एंड डीके की सुपरहीरो फिल्म से उनके जुड़ने की खबरें भी आती रही हैं, पर इस प्रोजेक्ट पर भी फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है।