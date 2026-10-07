क्लाइमैक्स बदले जाने की रिपोर्ट्स के बीच सलमान की ‘मातृभूमि’ पर आया अपडेट, सेंसर बोर्ड के पास जल्द जाएगी फिल्म

Salman Khan Maatrubhumi Update: सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म 'मातृभूमि' को लेकर फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को इस साल अप्रैल में रिलीज किया जाना था, लेकिन रिलीज टल गई। इसके बाद फिल्म की नई रिलीज डेट को लेकर लगातार अलग-अलग रिपोर्ट्स सामने आती रही हैं। अब फिल्म से जुड़ा एक नया अपडेट सामने आया है, जिसके मुताबिक 'मातृभूमि' अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है और इसका फाइनल कट अब तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC के पास सर्टिफिकेशन के लिए नहीं भेजा गया है।