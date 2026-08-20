Kangana Ranaut vs Baba Ramdev: जवानी वाली टिप्पणी पर कंगना ने बाबा रामदेव को दिया मुंहतोड़ जवाब तो फैंस हुए खुश, तारीफों के बांधे पुल

Kangana Ranaut has responded sharply to Baba Ramdev: मशहूर अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उनका मुकाबला योग गुरु बाबा रामदेव (Baba Ramdev) से है। युवाओं (Gen Z) पर कंगना की 'गटर जनरेशन' वाली टिप्पणी के जवाब में बाबा रामदेव ने जब अभिनेत्री के अतीत और चरित्र पर सवाल उठाए, तो कंगना ने भी शांत रहने के बजाय उन्हें करारा जवाब दिया। जिसकी गूंज पूरे सोशल मीडिया पर सुनाई दे रही है। फैंस उनके इस 'धाकड़' अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं।