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Kangana Ranaut vs Baba Ramdev: जवानी वाली टिप्पणी पर कंगना ने बाबा रामदेव को दिया मुंहतोड़ जवाब तो फैंस हुए खुश, तारीफों के बांधे पुल

Kangana Ranaut Baba Ramdev: बाबा रामदेव ने कंगना रनौत के चरित्र और जवानी पर सवाल उठाए थे। जिसके बाद कंगना ने तीखा पलटवार किया। अब पूरा सोशल मीडिया पर लोग बाबा रामदेव पर भड़ास निकाल रहे हैं और उन्हें साल 2011 की रैली याद दिला रहे हैं।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Aug 20, 2026

Kangana Ranaut baba ramdev character remark netizens praised actress

कंगना रनौत ने दिया बाबा रामदेव को जवाब (Photo Source- Instagram/kanganaranut)

Kangana Ranaut has responded sharply to Baba Ramdev: मशहूर अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उनका मुकाबला योग गुरु बाबा रामदेव (Baba Ramdev) से है। युवाओं (Gen Z) पर कंगना की 'गटर जनरेशन' वाली टिप्पणी के जवाब में बाबा रामदेव ने जब अभिनेत्री के अतीत और चरित्र पर सवाल उठाए, तो कंगना ने भी शांत रहने के बजाय उन्हें करारा जवाब दिया। जिसकी गूंज पूरे सोशल मीडिया पर सुनाई दे रही है। फैंस उनके इस 'धाकड़' अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

कंगना ने बाबा रामदेव को दिया करारा जवाब

पूरे विवाद की शुरुआत उस समस हुई थी जब कंगना के 'गटर जनरेशन' वाले बयान पर योग गुरु बाबा रामदेव से राय मांगी गई, तो कहा था, "उनका बचपन कैसा रहा है? उनकी जवानी कैसी रही है? उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं? मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। देश के नौजवानों को गटर बोलना बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है। उनकी पार्टी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए।"

बाबा रामदेव ने जो कंगना के जो अतीत और चरित्र पर टिप्पणी की उसके बाद एक्ट्रेस चुप नहीं रहीं। उन्होंने कहा, "बाबाजी मेरी जवानी या मेरे बेडरूम के सपने देखना बंद कीजिए। कोई भी इंसान सिर्फ अफवाहों और गॉसिप्स के आधार पर अनुमान ही लगा सकता है। कम से कम मुझे कभी झूठे और भ्रामक दावों के लिए सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं पड़ी है, वो भी ठोस तथ्यों के आधार पर, न कि किसी गॉसिप पर।"

कंगना ने आगे लिखा, "इसलिए मुझे चरित्र का पाठ मत पढ़ाइए। मेरा चरित्र आपसे तो बहुत ज्यादा बेहतर है, यहां कोई फ्रॉड नहीं पकड़ा गया है।" अब कंगना रनौत के इसी हौसले की तारीफ पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है। कोई उन्हें फाइटर बता रहा है तो कोई क्वीन कह रहा है।

सोशल मीडिया पर कंगना रनौत के मुरीद हुए लोग

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, “कुछ भी कहो लड़की है तो फाइटर। इस बार बाबा रामदेव को तगड़ा जवाब दिया है।” एक ने लिखा, “बाबा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसे योगी समझा था पर ये तो घमंडी निकला। इसने कंगना को टारगेट बनाया, पर इसे क्या मालूम था कि कंगना से पंगा इस नॉट चंगा।”

एक अन्य ने लिखा, “कंगना ने इस बाबा को सही जवाब दिया है। जिसने कोरोना में इलाज को लेकर झूठ बोला था और कंगना आपकी जैसी नहीं है आप तो रैली से महिलाओं के सलवार-कमीज पहनकर भाग निकले थे। कंगना का मुंबई वाला घर टूटा फिर भी नहीं भागीं।” एक और ने लिखा, “मुझे कंगना उस समय बेहद पसंद हैं जब वह पूरी जोश में होती है और सबकी क्लास लगाती है। आज बाबा रामदेव को पड़ी है।”

‘We are Gen Z’ वाली लड़की के हंगामे पर फूटा रुपाली गांगुली का गुस्सा, बोली- टूर पर नहीं स्कूल जाओ

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Updated on:

20 Aug 2026 11:23 am

Published on:

20 Aug 2026 11:08 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Kangana Ranaut vs Baba Ramdev: जवानी वाली टिप्पणी पर कंगना ने बाबा रामदेव को दिया मुंहतोड़ जवाब तो फैंस हुए खुश, तारीफों के बांधे पुल

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