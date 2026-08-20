“राजनीति में पैसा कमाने आते हैं लोग”, सुरेश ओबेरॉय का बड़ा दावा, RSS, PM मोदी और योगी आदित्यनाथ पर भी की बात

RSS प्रमुख मोहन भागवत से अपने रिश्तों पर बात करते हुए सुरेश ओबेरॉय ने बताया कि वह हमेशा से संघ और मोहन भागवत के फैन रहे हैं। उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हुए बताया कि मोहन भागवत एक बार उनके घर नाश्ते पर आए थे, जहां उनकी पत्नी ने उनके लिए खास हलवा बनाया था जो उन्हें बेहद पसंद आया था। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि वह औपचारिक रूप से संघ के सदस्य नहीं हैं और न ही कभी लाठी लेकर शाखाओं में गए हैं।