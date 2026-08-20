लद्दाख चेक पोस्ट पर इंडियन आर्मी से भिड़ी लड़की पर फूटा रुपाली गांगुली का गुस्सा, बोली- टूर पर नहीं स्कूल जाओ

रिपोर्टों के अनुसार, रास्ते पर अस्थायी पाबंदी लगाई गई थी और पर्यटकों को कई घंटों तक रुकना पड़ा था। इस देरी से परेशान एक महिला पर्यटक सुरक्षा कर्मियों से उलझ गई। वीडियो में युवती को कहते सुना जा सकता है, “हम Gen Z हैं, हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे।” वह कथित तौर पर इस बात पर भी सवाल उठा रही थी कि VIP मूवमेंट को रास्ता दिया गया, जबकि आम पर्यटक इंतजार करते रहे। सोशल मीडिया पर वायरल अन्य हिस्सों में वह सरकारी कर्मचारियों की सैलरी टैक्स से मिलने की बात भी कहती दिख रही हैं।