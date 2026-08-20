‘मैं प्रेग्नेंट थी इसलिए रियलिटी शो Indian Idol से हटा दिया’, अलाइंस विनर मिनी माथुर का खुलासा, बोलीं- ‘मुझे बहुत बुरा लगा’

मिनी ने बताया कि जब उन्होंने सिंगिंग रियलिटी शो के मेकर्स को अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी के बारे में बताया, तो उनसे 'इंडियन आइडल' होस्ट का काम छोड़ने के लिए कहा गया। मिनी ने कहा, "जब मैं सायरा के साथ प्रेग्नेंट थी, यह 'इंडियन आइडल' के चौथे सीजन के बाद की बात है, और जब टीम सीजन 5 शुरू करने वाली थी, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मैंने कहा कि ऑडिशन के दौरान तो मैं ठीक रहूंगी, लेकिन फिनाले एपिसोड तक मेरा बेबी बंप दिखने लगेगा। इसलिए मुझसे साफ कह दिया गया कि मैं यह सीजन नहीं कर सकती। वजह? भारतीय दर्शक एक प्रेग्नेंट होस्ट को स्वीकार नहीं कर पाएंगे।"