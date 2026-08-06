‘थोड़ा बादाम खाकर आएं’, राहुल वैद्य के ‘कौन हैं ये लोग’ बयान पर ‘अलायंस’ विनर मिनी माथुर का करारा हमला

दरअसल, राहुल वैद्य ने शो के दौरान कुछ कंटेस्टेंट्स को लेकर ऐसा बयान दिया था, जिसे सोशल मीडिया पर काफी चर्चा मिली। राहुल के इस बयान पर अब मिनी माथुर ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि किसी भी कलाकार या प्रतिभागी का इस तरह मजाक उड़ाना सही नहीं है, क्योंकि हर इंसान अलग पृष्ठभूमि से आता है और अपनी मेहनत के दम पर पहचान बनाता है।