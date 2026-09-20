‘जब भाई बोलता है तो उसके बाद कोई नहीं बोल सकता’, सलमान खान के सपोर्ट में उतरे कुणाल कोहली

सलमान खान के सपोर्ट में आए कुणाल कोहली। (फोटो सोर्स: X/@ibeingxpasha_ and @kunalkohli)
Kunal Kohli Salman Khan Bigg Boss 20: फिल्ममेकर कुणाल कोहली ने बिग बॉस 20 के हालिया एपिसोड में सोशल मीडिया ट्रोलिंग, सेलिब्रिटी बॉडी-शेमिंग और दखल देने वाले पैपराजी कल्चर के बारे में बात करने के लिए सलमान खान की तारीफ की। सुपरस्टार के दमदार 'वीकेंड का वार' स्पीच पर रिएक्शन देते हुए कुणाल ने कहा कि सलमान ने ऑनलाइन बिहेवियर और इसे बढ़ावा देने वाले लोगों से जुड़े कुछ सबसे अहम मुद्दों पर बात की।
एपिसोड का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर शेयर करते हुए कुणाल ने सलमान के प्रति अपनी तारीफ जाहिर की। उन्होंने लिखा, "सम्मान, आपने सोशल मीडिया एटिकेट, व्यवहार, ट्रोल और पैप्स और ऐसा बर्ताव करने वालों को फॉलो और बढ़ावा देने वाले लोगों के बारे में सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बातें कहीं। और जब भाई बोलते हैं तो उसके बाद कोई नहीं बोल सकता।"
कुणाल ने सलमान के प्रभाव पर जोर देते हुए बताया कि कैसे बिग बॉस 20 के सभी कंटेस्टेंट्स ने एक्टर-होस्ट की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, "जब सलमान बोलते हैं, तो सब चुप हो जाते हैं," और कहा कि सलमान ने इस बार "सच में दिल से बात की।" उनका ये रिएक्शन बिग बॉस 20 के वीकेंड का वार वीडियो पर आया है।
बता दें कि फिल्ममेकर की ये प्रतिक्रिया तब आई जब सलमान ने अपनी उम्र, वजन और लुक को लेकर हो रही ट्रोलिंग पर बात की। 19 सितंबर के एपिसोड के दौरान, एक्टर ने अपनी फिजीक पर की गई टिप्पणियों का जवाब देते हुए अपनी शर्ट उतार दी और इस बात को स्वीकार किया कि अब वो 60 साल के हो गए हैं। उन्होंने कहा, "बेशक, मैं 60 साल का हूं, यार। आप हर समय 'मैंने प्यार किया' वाले लुक में नहीं रह सकते।"
हालांकि, सलमान का बयान सिर्फ उनके अपने लुक पर की गई टिप्पणियों से कहीं आगे था। उन्होंने इस बात पर बात की कि कैसे सेलेब्रिटीज को ऑनलाइन निशाना बनाया जाता है और कुछ पैपराजी फोटोग्राफर्स के बर्ताव की आलोचना की, जो अजीब एंगल से महिलाओं की तस्वीरें खींचते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर फैलाते हैं।
एक्टर ने उन लोगों की जिम्मेदारी के बारे में भी बात की जो ऐसा कंटेंट देखते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं। उनकी ये बातें सेलेब्रिटीज को ट्रोल करने के बारे में हो रही बातचीत के बीच आईं, जिसमें हाल ही में एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के लुक और बच्चे के जन्म के बाद बढ़े वजन पर की गई ऑनलाइन टिप्पणियां भी शामिल हैं।
उनकी हालिया टिप्पणियों पर दूसरे सेलेब्रिटीज ने भी प्रतिक्रिया दी है, जिनमें नेहा धूपिया भी शामिल हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा, "टाइगर ज़िंदा है।" वरुण धवन ने भी सलमान का एक वीडियो शेयर किया और उसके साथ ताली बजाने वाला इमोजी लगाया।
वहीं, काम की बात करें तो बिग बॉस 20 को होस्ट करने के अलावा, सलमान वामशी पैदिपल्ली की आने वाली फिल्म में नयनतारा के साथ नजर आएंगे, जिसका टेम्परेरी नाम 'मॉन्स्टर' रखा गया है।
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