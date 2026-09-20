‘जब भाई बोलता है तो उसके बाद कोई नहीं बोल सकता’, सलमान खान के सपोर्ट में उतरे कुणाल कोहली

बता दें कि फिल्ममेकर की ये प्रतिक्रिया तब आई जब सलमान ने अपनी उम्र, वजन और लुक को लेकर हो रही ट्रोलिंग पर बात की। 19 सितंबर के एपिसोड के दौरान, एक्टर ने अपनी फिजीक पर की गई टिप्पणियों का जवाब देते हुए अपनी शर्ट उतार दी और इस बात को स्वीकार किया कि अब वो 60 साल के हो गए हैं। उन्होंने कहा, "बेशक, मैं 60 साल का हूं, यार। आप हर समय 'मैंने प्यार किया' वाले लुक में नहीं रह सकते।"