‘मैं आ रहा हूं’, झारखंड छात्र आंदोलन के समर्थन में उतरे पीयूष मिश्रा, बोले- जो मदद होगी, करेंगे

Piyush Mishra Supports Jharkhand Protest: झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन को अब फिल्म और थिएटर जगत से भी समर्थन मिलने लगा है। अभिनेता, लेखक और गीतकार पीयूष मिश्रा ने आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई है। उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी कर कहा कि वो जल्द ही रांची पहुंचकर छात्रों के बीच बैठेंगे और अपनी ओर से हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे।