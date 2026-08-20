सुनीता आहूजा ने किन आधारों पर दी थी तलाक की अर्जी? गोविंदा पर कई बार लगा चुकी हैं अफेयर के आरोप

तलाक का मामला सार्वजनिक होने के बाद गोविंदा के वकील और परिवार के लोगों ने पहले कहा था कि दोनों के बीच अलगाव की स्थिति नहीं है। अगस्त 2025 में अभिनेता के वकील ने भी बताया था कि कोर्ट में मामला जरूर है, लेकिन दंपति का रिश्ता खत्म होने की ओर नहीं बढ़ रहा। वहीं, अब गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने अब बताया कि तलाक का मामला करीब दो साल से चल रहा था और सुनीता ने खुद इसे वापस लेने का आवेदन दिया है। उन्होंने कहा कि सुनीता पहले दाखिल की गई याचिका वापस लेने के लिए कोर्ट पहुंची थीं।