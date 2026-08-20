100 करोड़ी ‘आवारापन 2’ के बाद ‘आवारापन 3’ की तैयारी? लेखक बिलाल सिद्दीकी बोले- कुछ तो पक रहा है…

Writer Bilal Siddiqui on Awarapan 3: बॉलीवुड को शानदार फिल्में देने वाले इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'आवारापन 2' (Awarapan 2) ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। फिल्म ने वर्ल्डवाइड 150 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है। फिल्म की इस सफलता और इसके अधूरे (Clifhanger) क्लाइमेक्स को देखने के बाद फैंस के मन में एक ही सवाल है क्या 'आवारापन 3' भी आएगी? जिसको लेकर फिल्म के लेखक बिलाल सिद्दीकी ने ज्यादा तो कुछ नहीं कहा लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि कुछ तो पक रहा है।