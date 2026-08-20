20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

100 करोड़ी ‘आवारापन 2’ के बाद ‘आवारापन 3’ की तैयारी? लेखक बिलाल सिद्दीकी बोले- कुछ तो पक रहा है…

Bilal Siddiqui on Awarapan 3: इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म के सस्पेंस क्लाइमेक्स के बाद अब 'आवारापन 3' की चर्चाएं तेज हो गई हैं। जानिए लेखक बिलाल सिद्दीकी ने इस पर क्या कहा...
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Aug 20, 2026

Writer Bilal Siddiqui on Awarapan 3 after Awarapan 2 climax

बिलाल सिद्दीकी ने आवारापन 3 को लेकर की बात (Photo Source- @maadalaadlahere)

Writer Bilal Siddiqui on Awarapan 3: बॉलीवुड को शानदार फिल्में देने वाले इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'आवारापन 2' (Awarapan 2) ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। फिल्म ने वर्ल्डवाइड 150 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है। फिल्म की इस सफलता और इसके अधूरे (Clifhanger) क्लाइमेक्स को देखने के बाद फैंस के मन में एक ही सवाल है क्या 'आवारापन 3' भी आएगी? जिसको लेकर फिल्म के लेखक बिलाल सिद्दीकी ने ज्यादा तो कुछ नहीं कहा लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि कुछ तो पक रहा है। 

आवारापन के अधूरे क्लाइमैक्स पर बना सस्पेंस

'आवारापन 2' का अंत बेहद दिलचस्प मोड़ पर हुआ है। फिल्म के आखिर में शिवम (इमरान हाशमी) मानव तस्करी के चंगुल से बच्चों को सफलतापूर्वक आजाद कराता है। इस मिशन में जोरावर (पूरन गब्बी) के खिलाफ शिवम की मदद उसकी प्रतिद्वंद्वी नफीसा (शबाना आजमी) करती हैं। फिल्म के आखिरी सीन में शिवम को नफीसा के गिरोह में शामिल होते हुए दिखाया गया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि उसकी यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है।

लेखक बिलाल सिद्दीकी (Bilal Siddiqui) ने हिंदुस्तान टाइम्स से खास बातचीत की। इस दौरान जब उनसे फिल्म के तीसरे पार्टी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने शबाना आजमी के किरदार पर बात करते हुए कहा, "उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बेहद दमदार है। भले ही वह पूरी फिल्म में न दिखें, लेकिन वह कहानी को गहराई से प्रभावित करती हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार था, और आगे उन्हें और बड़े रूप में देखा जा सकता है।"

क्या 'आवारापन 3' पर शुरू हुआ काम?

जब बिलाल सिद्दीकी से 'आवारापन 3' की संभावनाओं के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि रिलीज के बाद से उनकी निर्माता विशेष भट्ट से विस्तृत बातचीत नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया, "विशेष और मेरे बीच बस कुछ मैसेज का आदान-प्रदान हुआ है। अभी तक उनकी आगे की योजनाओं के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वे जल्द ही इस पर विचार करेंगे और हम इसे आगे बढ़ाएंगे। मैं इसे लेकर बेहद उत्साहित हूं।” साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन हां पक जरूर कुछ रहा है।

पहली ही फिल्म से 100 करोड़ क्लब में एंट्री

बिलाल सिद्दीकी के लिए यह सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि एक मुख्य स्क्रीनराइटर के तौर पर यह उनकी पहली ही फिल्म है। इससे पहले वह सिर्फ किताबों और नाटकों पर काम करते रहे हैं।

अपनी खुशी जाहिर करते हुए बिलाल ने कहा, "मुझे बहुत खुशी है कि विशेष भट्ट अपने इस सपने को पूरा कर पाए। वह आवारापन को वापस लाने के लिए बहुत उत्सुक थे। एक लेखक के तौर पर यह मेरी पहली फिल्म है, इसलिए पहली बार मुझे बॉक्स ऑफिस नंबर्स की चिंता करनी पड़ी है। यह एक बहुत ही खूबसूरत अहसास है।"

Kangana Ranaut vs Baba Ramdev: जवानी वाली टिप्पणी पर कंगना ने बाबा रामदेव को दिया मुंहतोड़ जवाब तो फैंस हुए खुश, तारीफों के बांधे पुल

ये भी पढ़ें
Kangana Ranaut baba ramdev character remark netizens praised actress

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Aug 2026 12:39 pm

Published on:

20 Aug 2026 12:31 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 100 करोड़ी ‘आवारापन 2’ के बाद ‘आवारापन 3’ की तैयारी? लेखक बिलाल सिद्दीकी बोले- कुछ तो पक रहा है…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘We are Gen Z’ कहकर सुरक्षाकर्मियो से भिड़ी लड़की पर कंगना रनौत ने किया पोस्ट, बोलीं- आप हमारा भविष्य

Kangana Ranaut react gen z woman tourist fight security forces ladakh
बॉलीवुड

‘गदर’ को लेकर शबाना आजमी के भड़काऊ बयान पर सनी देओल ने किया था पलटवार, कहा- ‘उनकी सोच ही गलत है’

Sunny Deol Once Blasted Batwara 1947 Co-Star Shabana Azmi
बॉलीवुड

Kala Hiran Film Controversy: सलमान खान पर फिल्म बनाई तो बम से उड़ा देंगे- फिल्ममेकर को अंडरवर्ल्ड से मिली धमकी!

KALA HIRAN CASE AMIT JAANI
बॉलीवुड

‘जब वापस लेना था तो किया था क्यों?’ गोविंदा के मैनेजर ने सुनीता आहूजा पर बोला हमला, तलाक की खबरों पर दिया बयान

Govinda-Sunita Ahuja Divorce Controversy
बॉलीवुड

Kangana Ranaut vs Baba Ramdev: जवानी वाली टिप्पणी पर कंगना ने बाबा रामदेव को दिया मुंहतोड़ जवाब तो फैंस हुए खुश, तारीफों के बांधे पुल

Kangana Ranaut baba ramdev character remark netizens praised actress
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.