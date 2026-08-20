‘जब वापस लेना था तो किया था क्यों?’ गोविंदा के मैनेजर ने सुनीता आहूजा पर बोला हमला, तलाक की खबरों पर दिया बयान

गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी को करीब 40 साल हो चुके हैं। इतने लंबे वैवाहिक सफर में दोनों ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं और परिवार को साथ रखा है। हालिया विवाद के बीच गोविंदा के मैनेजर का बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि परिवार अब इस मामले को ज्यादा सार्वजनिक होने से बचाना चाहता है। फिलहाल दोनों की ओर से पूरे विवाद पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।