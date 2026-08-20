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‘जब वापस लेना था तो किया था क्यों?’ गोविंदा के मैनेजर ने सुनीता आहूजा पर बोला हमला, तलाक की खबरों पर दिया बयान

Govinda-Sunita Ahuja Divorce Controversy सुनीता आहूजा और गोविंदा का रिश्ते पिछले काफी दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब गोविंदा के मैनेजर का इस पूरे मामले पर रिएक्शन आया है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Aug 20, 2026

Govinda-Sunita Ahuja Divorce Controversy

सुनीता आहूजा-गोविंदा की फोटो (फोटो सोर्स- X/ANI)

Govinda-Sunita Ahuja Divorce Controversy: गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी को लेकर चल रही चर्चाओं ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। बुधवार को सुनीता आहूजा को बेटे यशवर्धन आहूजा और वकील के साथ फैमिली कोर्ट के बाहर देखा गया। इसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गईं।

हालांकि बाद में गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने बताया कि सुनीता ने अभिनेता के खिलाफ दायर तलाक की याचिका वापस ले ली है। अब उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब मामला वापस ही लेना था तो इसे अदालत तक ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी।

गोविंदा के मैनेजर ने जताई नाराजगी

शशि सिन्हा ने एनडीटीवी से एक बातचीत में कहा कि सुनीता का तलाक की अर्जी वापस लेना निश्चित तौर पर अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से मामला सार्वजनिक हुआ, उससे वह दुखी हैं। उनके मुताबिक, पति-पत्नी के बीच मतभेद होना कोई असामान्य बात नहीं है। हर रिश्ते में किसी न किसी समय गलतफहमियां और विवाद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि गोविंदा और सुनीता के निजी मतभेद पिछले करीब डेढ़ से दो साल से किसी न किसी रूप में चर्चा में रहे हैं। लगातार सार्वजनिक होने वाली ऐसी खबरों से परिवार और दोनों कलाकारों की छवि पर भी असर पड़ता है।

‘घर की बातें घर में ही सुलझनी चाहिए’

गोविंदा के मैनेजर का मानना है कि पारिवारिक मामलों को अदालत और मीडिया तक पहुंचने से पहले घर के भीतर बैठकर सुलझाया जा सकता है। उन्होंने सवाल किया कि अगर सुनीता को आखिरकार याचिका वापस लेनी थी, तो उसे दाखिल करने की जरूरत ही क्यों पड़ी।

उनका कहना था कि किसी भी परिवार में समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। जब निजी विवाद कानूनी प्रक्रिया में पहुंच जाता है तो उसके बारे में लोगों को जानकारी मिलने लगती है और फिर मामला केवल परिवार तक सीमित नहीं रहता।

गोविंदा ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

शशि सिन्हा ने यह भी बताया कि सुनीता के तलाक की याचिका वापस लेने की खबर पर गोविंदा की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने कहा कि इस समय सबसे जरूरी चीज परिवार में शांति और समझदारी बनाए रखना है।

मैनेजर ने उम्मीद जताई कि दोनों के बीच मौजूद गलतफहमियों को बातचीत के जरिए दूर किया जा सकता है। उनके मुताबिक, किसी रिश्ते में आई परेशानी को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों को साथ बैठकर समाधान तलाशना चाहिए।

फैमिली कोर्ट के बाहर सुनीता को देखकर बढ़ी थी हलचल

बुधवार को सुनीता आहूजा जब अपने बेटे यशवर्धन और वकील के साथ मुंबई की फैमिली कोर्ट पहुंचीं तो एक बार फिर गोविंदा से उनके रिश्ते को लेकर अटकलें तेज हो गईं। उनकी कोर्ट विजिट की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इसे तलाक की कार्रवाई से जोड़कर देखना शुरू कर दिया था।

हालांकि बाद में तलाक की याचिका वापस लिए जाने की खबर सामने आई। इससे पहले भी गोविंदा और सुनीता के रिश्ते को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आती रही हैं।

करीब चार दशक पुराना है रिश्ता

गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी को करीब 40 साल हो चुके हैं। इतने लंबे वैवाहिक सफर में दोनों ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं और परिवार को साथ रखा है। हालिया विवाद के बीच गोविंदा के मैनेजर का बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि परिवार अब इस मामले को ज्यादा सार्वजनिक होने से बचाना चाहता है। फिलहाल दोनों की ओर से पूरे विवाद पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।

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Updated on:

20 Aug 2026 12:53 pm

Published on:

20 Aug 2026 12:53 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘जब वापस लेना था तो किया था क्यों?’ गोविंदा के मैनेजर ने सुनीता आहूजा पर बोला हमला, तलाक की खबरों पर दिया बयान

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