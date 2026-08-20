‘गदर’ को लेकर शबाना आजमी के भड़काऊ बयान पर सनी देओल ने किया था पलटवार, कहा- ‘उनकी सोच ही गलत है’

सनी देओल, जो अक्सर अपनी बात बेबाकी से कहने के लिए जाने जाते हैं, ने इस आलोचना को हल्के में नहीं लिया। इंडिया फोरम्स द्वारा शेयर किए गए एक इंटरव्यू में, एक्टर ने शबाना की बातों का सीधे जवाब दिया और फिल्म के मकसद का बचाव किया। “शबाना आजमी की बातों से मुझे सच में निराशा हुई। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो पढ़ी-लिखी और समझदार होंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने फिल्म के बारे में भड़काऊ बातें कहीं। जिन लोगों ने फिल्म को लेकर हंगामा किया, वो बस सुर्खियों में आना चाहते थे। 'गदर' की कामयाबी साबित करती है कि उसमें कुछ भी गलत नहीं था… लोगों ने इसे इतना पसंद किया कि इसके बारे में बुरा-भला कहने वाले सभी लोगों की बोलती बंद हो गई।'