Awarapan 2 Vs Batwara 1947 Box Office Collection Day 5: ‘आवारापन 2’ ने रचा इतिहास: 5 दिनों में 100 करोड़ पार, ‘बटवारा 1947’ हुई पस्त

Awarapan 2 Box Office Collection Day 5: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 14 अगस्त को रिलीज हुई इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन 2’ ने ओपनिंग से ही बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रखे हैं। फिल्म ने महज पांच दिन में ही भारत में 100 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन पार कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ ‘आवारापन 2’ इमरान हाशमी के करियर की पहली सोलो फिल्म बन गई है, जिसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा छुआ है। वहीं, सनी देओल की बटवरा 1947 पस्त हो गई है।