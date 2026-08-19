अभिजीत दीपके पर विवेक ओबेरॉय के पिता ने दिया बयान, बोले- तुम्हारे लोगों ने पुलिस पर हमला किया

सुरेश ओबेरॉय के मुताबिक लोकतंत्र में अपनी मांगों को सामने रखने का अधिकार सभी को है, लेकिन उस अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। अगर किसी व्यक्ति या समूह को किसी व्यवस्था से शिकायत है तो उसे उचित मंच पर अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने हिंसा और पुलिस के साथ मारपीट को लेकर साफ तौर पर असहमति जताई। उनका कहना है कि किसी भी आंदोलन की विश्वसनीयता तभी बनी रहती है जब वह शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को सामने रखे।