19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

अभिजीत दीपके पर विवेक ओबेरॉय के पिता ने दिया बयान, बोले- तुम्हारे लोगों ने पुलिस पर हमला किया

Suresh Oberoi Lashes On Abhijeet Dipke: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुरेश ओबेरॉय ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके पर जोरदार हमला बोला है। विवेक ओबेरॉय के पिता ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Aug 19, 2026

Suresh Oberoi Lashes On Abhijeet Dipke

अभिजीत दिपके और सुरेश ओबेरॉय (फोटो सोर्स- X/@AMIT_GUJJU)

Suresh Oberoi Lashes On Abhijeet Dipke: अभिनेता विवेक ओबेरॉय के पिता और दिग्गज अभिनेता सुरेश ओबेरॉय ने हालिया विरोध प्रदर्शनों को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को किसी भी मुद्दे पर बयान देने से पहले पूरी जानकारी हासिल करने और जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखने की सलाह दी। इस दौरान उन्होंने एक्टिविस्ट अभिजीत दीपके के विरोध प्रदर्शन के तरीके पर भी सवाल खड़े किए।

‘बोलने से पहले पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए’

सुरेश ओबेरॉय ने 'द निधि शो' में बात करते हुए अपनी बात कही। उनका कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की बातों का लोगों पर असर पड़ता है, इसलिए किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसके हर पहलू को समझना जरूरी है। उनके मुताबिक यह जानना चाहिए कि किसी आंदोलन के पीछे असल मुद्दा क्या है और उसमें शामिल लोग कौन हैं।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी आंदोलन का उद्देश्य अपनी बात सरकार तक पहुंचाना हो सकता है, लेकिन इसके लिए लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण रास्ता अपनाना जरूरी है। उनका मानना है कि सिर्फ सुर्खियों में आने या तुरंत पहचान बनाने के लिए किसी आंदोलन का हिस्सा बनना सही तरीका नहीं है।

अभिजीत दीपके के तरीके पर जताई नाराजगी

सुरेश ओबेरॉय ने अभिजीत दीपके को लेकर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने सवाल किया कि अगर किसी प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हिंसक व्यवहार होता है तो उसे किस तरह का आंदोलन कहा जा सकता है। उन्होंने अभिजीत दीपके का नाम लेते हुए कहा- 'तुम्हारे लोगों ने पुलिस पर हमला किया। इस तरह से थोड़ी प्रदर्शन होता है।'

उनका कहना था कि अपनी मांगों को रखने के लिए देश में कई संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाएं मौजूद हैं। सरकार, अदालत और प्रशासन के स्तर पर अपनी बात रखने के रास्ते हैं। ऐसे में किसी भी विरोध को हिंसा या टकराव की ओर ले जाना उचित नहीं है।

‘हम जिम्मेदार लोग हैं, दुनिया हमारी बात सुनती है’

सुरेश ओबेरॉय ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी का जिक्र करते हुए कहा कि कलाकारों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को अपनी बात सोच-समझकर रखनी चाहिए। उनकी लोकप्रियता के कारण उनकी कही हुई बात बड़ी संख्या में लोग सुनते और देखते हैं।

उन्होंने संकेत दिया कि किसी भी मुद्दे पर सिर्फ सोशल मीडिया या विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनने के बजाय पहले तथ्यों को समझना चाहिए। उनका मानना है कि किसी मुद्दे पर राय बनाने से पहले यह पता लगाना जरूरी है कि उसके पीछे कौन से लोग हैं और उनकी वास्तविक मांग क्या है।

‘लोकतंत्र में सही तरीका अपनाना जरूरी’

सुरेश ओबेरॉय के मुताबिक लोकतंत्र में अपनी मांगों को सामने रखने का अधिकार सभी को है, लेकिन उस अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। अगर किसी व्यक्ति या समूह को किसी व्यवस्था से शिकायत है तो उसे उचित मंच पर अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने हिंसा और पुलिस के साथ मारपीट को लेकर साफ तौर पर असहमति जताई। उनका कहना है कि किसी भी आंदोलन की विश्वसनीयता तभी बनी रहती है जब वह शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को सामने रखे।

सुरेश ओबेरॉय की ये टिप्पणी ऐसे समय में सामने आई है जब फिल्म इंडस्ट्री के कुछ कलाकार और एक्टिविस्ट अलग-अलग सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनके बयान ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि सार्वजनिक हस्तियों को विरोध प्रदर्शनों और संवेदनशील मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते समय कितनी सावधानी बरतनी चाहिए।

’11 बच्चे करने का सपना था’, एक्स बॉयफ्रेंड ने उड़ाया पीरियड्स का मजाक, अभिनेत्री अनुपमा परमेश्वरन बोलीं- अब नहीं चाहिए बच्चे

ये भी पढ़ें
Anupama Parmeswaran On Periods

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Aug 2026 02:06 pm

Published on:

19 Aug 2026 02:02 pm

Hindi News / Entertainment / अभिजीत दीपके पर विवेक ओबेरॉय के पिता ने दिया बयान, बोले- तुम्हारे लोगों ने पुलिस पर हमला किया

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

शादी-बच्चों की उम्र को लेकर बोमन ईरानी ने तोड़ी चुप्पी, यंग स्टार्स से बोले- ‘अपनी टाइमलाइन खुद तय करो’

Boman Irani statement
मनोरंजन

‘बकरा, बीवी के इशारों पर नाचने वाला’, अनुराग कश्यप को शुभ्रा शेट्टी की मां क्यों कहती हैं, जोरू का गुलाम

Anurag Kashyap Girlfriend Shubhra Shetty
बॉलीवुड

‘गोविंदा सर ने भेज दिया तलाक का नोटिस?’ सुनीता आहूजा बेटे संग दिखी फैमिली कोर्ट के बाहर, लोगों ने लगाए कयास

Sunita Ahuja Visits Family Court govinda divorce buzz
बॉलीवुड

‘औरत ही औरत की दुश्मन होती है’, बिग बॉस 18 फेम एडिन रोज ने महिलाओं को लेकर कही ये बात

Edin Rose
मनोरंजन

जेल में मरने का मन करता था, लंबे अरसे बाद शिल्पा शेट्टी संग तलाक की खबरों पर राज कुंद्रा ने की बात

Raj Kundra Felt death thoughts After Shilpa Shetty Divorce Rumours in jail
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.