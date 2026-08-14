SC का बड़ा फैसला, समय रैना-रणवीर इलाहाबादिया को ‘Indias Got Latent ’ केस में राहत, सभी FIR रद्द

इस मामले की सुनवाई के दौरान समय रैना को भी सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी का सामना करना पड़ा था। मार्च 2025 में कनाडा में एक शो के दौरान अपने केस को लेकर मजाक करने के बाद कोर्ट ने उन्हें मामले की कार्यवाही पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी नहीं करने की चेतावनी दी थी। दरअसल, 3 मार्च 2025 को सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि कोर्ट को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ये टिप्पणी रैना के उस मजाक के बाद आई थी, जिसमें उन्होंने कनाडा में दर्शकों से कहा था, "मेरे वकील की फीस देने के लिए धन्यवाद।"