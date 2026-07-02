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Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah के पुराने ‘तारक’ की बेटी की हुई शादी, गाना गाते हुए आए नजर, वीडियो वायरल

TMKOC Fame Shailesh Lodha Daughter Wedding: तारक मेहता का उल्टा चश्मा के शैलेश लोढ़ा की बेटी की शादी हो गई है। इस दौरान के वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jul 02, 2026

TMKOC Fame Shailesh Lodha Daughter Wedding

TMKOC Fame Shailesh Lodha Daughter Wedding (सोर्स- @kaifsabriofficial)

TMKOC Fame Shailesh Lodha Daughter Wedding: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में तारक मेहता का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाले अभिनेता और कवि शैलेश लोढ़ा इन दिनों किसी टीवी शो की वजह से नहीं, बल्कि अपनी बेटी स्वरा लोढ़ा की शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। शादी को बेहद निजी रखा गया, लेकिन समारोह के अंदर के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद हर तरफ इसी समारोह की चर्चा होने लगी है। खास बात ये रही कि बेटी की शादी में शैलेश लोढ़ा सिर्फ मेजबान नहीं बने, बल्कि गाकर और नाचकर उन्होंने महफिल में ऐसा रंग जमाया कि वीडियो तेजी से वायरल हो गए।

बिना शोर-शराबे के हुई शाही शादी

सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के मुताबिक, स्वरा लोढ़ा की शादी मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में आयोजित की गई। समारोह को पूरी तरह प्राइवेट रखा गया, इसलिए मीडिया की मौजूदगी भी देखने को नहीं मिली। हालांकि शादी में शामिल कुछ मेहमानों ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किए, जिनमें पूरा परिवार खुशी के रंग में डूबा नजर आया।

इन वीडियो में शैलेश लोढ़ा का अलग ही अंदाज देखने को मिला। मंच पर मशहूर सूफी गायक कैफ साबरी और हमजा साबरी अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। इसी दौरान शैलेश भी उनके साथ सुर मिलाते दिखाई दिए। बेटी की शादी की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उन्होंने संगीत का आनंद लिया, डांस किया और मेहमानों के साथ यादगार पल बिताए।

वीडियो वायरल होते ही शुरू हुई 'जेठालाल' की चर्चा

जैसे ही शादी के वीडियो इंटरनेट पर पहुंचे, फैंस की नजर एक बात पर टिक गई। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आखिर 'जेठालाल' यानी दिलीप जोशी इस शादी में क्यों नजर नहीं आए।

कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि दोस्ती का गाना तो पूरा नहीं हुआ क्योंकि जेठालाल दिखाई नहीं दिए। वहीं कई लोगों ने यह भी कहा कि दोनों कलाकारों की ऑन-स्क्रीन दोस्ती इतनी लोकप्रिय रही है कि उन्हें इस खास मौके पर साथ देखने की उम्मीद थी।

हालांकि, इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि शो के कलाकारों को निमंत्रण दिया गया था या नहीं। इसलिए केवल वीडियो के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

वीडियो में दिखे केंद्रीय मंत्री भी

शादी समारोह के वायरल क्लिप्स में कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी भी नोटिस की। इसके बाद समारोह को लेकर चर्चाएं और तेज हो गईं। हालांकि परिवार की ओर से मेहमानों की आधिकारिक सूची साझा नहीं की गई है।

सोशल मीडिया पर अब तक नहीं शेयर की शादी की तस्वीरें

दिलचस्प बात ये है कि शैलेश लोढ़ा ने अभी तक अपनी बेटी की शादी की कोई तस्वीर या वीडियो अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा नहीं किया है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो ही इस समारोह की एकमात्र झलक बनकर सामने आए हैं।

'तारक मेहता…' छोड़ने के बाद क्या कर रहे हैं शैलेश लोढ़ा?

शैलेश लोढ़ा ने लंबे समय तक 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में मुख्य भूमिका निभाई। शो छोड़ने के बाद उन्होंने कई कार्यक्रमों की मेजबानी की और अभिनय की दुनिया में भी सक्रिय रहे। हाल ही में वो टीवी धारावाहिक 'एडवोकेट अंजलि अवस्थी' में वकील रमेश पटेल के किरदार में नजर आए थे। यह शो कुछ समय पहले समाप्त हो चुका है।

फिलहाल उनके किसी नए प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि बेटी की शादी के वायरल वीडियो ने एक बार फिर उन्हें चर्चा के केंद्र में ला दिया है। फैंस अब उनके अगले प्रोजेक्ट का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

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Updated on:

02 Jul 2026 10:29 am

Published on:

02 Jul 2026 10:27 am

Hindi News / Entertainment / Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah के पुराने ‘तारक’ की बेटी की हुई शादी, गाना गाते हुए आए नजर, वीडियो वायरल

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