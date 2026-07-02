Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah के पुराने ‘तारक’ की बेटी की हुई शादी, गाना गाते हुए आए नजर, वीडियो वायरल

TMKOC Fame Shailesh Lodha Daughter Wedding: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में तारक मेहता का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाले अभिनेता और कवि शैलेश लोढ़ा इन दिनों किसी टीवी शो की वजह से नहीं, बल्कि अपनी बेटी स्वरा लोढ़ा की शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। शादी को बेहद निजी रखा गया, लेकिन समारोह के अंदर के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद हर तरफ इसी समारोह की चर्चा होने लगी है। खास बात ये रही कि बेटी की शादी में शैलेश लोढ़ा सिर्फ मेजबान नहीं बने, बल्कि गाकर और नाचकर उन्होंने महफिल में ऐसा रंग जमाया कि वीडियो तेजी से वायरल हो गए।