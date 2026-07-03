संजय खान के जीनत अमान को पीटने पर बेटी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- पिता ने कभी हाथ नहीं उठाया, मां जरीन पर भी की बात

फराह खान अली ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि सोशल मीडिया पर सालों से जो कहानी दोहराई जाती रही है कि संजय खान ने जीनत अमान को पीटा था और इसी वजह से उनकी आंख को नुकसान पहुंचा, वो पूरी तरह गलत है। उनके मुताबिक, बचपन में वो इस पूरे घटनाक्रम को बहुत अच्छी तरह नहीं समझ पाई थीं क्योंकि उस समय उनकी उम्र महज 9-10 साल थी। लेकिन परिवार में जो बातें उन्हें बताई गईं, उनके आधार पर वो पूरे विश्वास के साथ कह सकती हैं कि उनके पिता हिंसक स्वभाव के इंसान नहीं थे।