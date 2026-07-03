संजय खान के जीनत अमान को पीटने पर बेटी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- पिता ने कभी हाथ नहीं उठाया, मां जरीन पर भी की बात

Sanjay Khan Zeenat Aman controversy (सोर्स- IMDb)
Sanjay Khan-Zeenat Aman Controversy: बॉलीवुड की पुरानी चर्चित प्रेम कहानियों और विवादों में संजय खान और जीनत अमान का नाम आज भी अक्सर लिया जाता है। करीब पांच दशक पहले दोनों के रिश्ते को लेकर जितनी चर्चा हुई थी, उतनी ही सुर्खियां उस कथित घटना ने भी बटोरी थी, जिसमें दावा किया गया था कि संजय खान ने जीनत अमान के साथ मारपीट की थी।
अब पहली बार संजय खान की बेटी और जानी-मानी ज्वेलरी डिजाइनर फराह खान अली ने इस पूरे विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने न सिर्फ मारपीट के आरोपों को सिरे से खारिज किया, बल्कि ये भी स्वीकार किया कि उनके पिता और जीनत अमान के बीच मुस्लिम रीति-रिवाज से शादी हुई थी, जो बाद में खत्म भी हो गई।
फराह खान अली ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि सोशल मीडिया पर सालों से जो कहानी दोहराई जाती रही है कि संजय खान ने जीनत अमान को पीटा था और इसी वजह से उनकी आंख को नुकसान पहुंचा, वो पूरी तरह गलत है। उनके मुताबिक, बचपन में वो इस पूरे घटनाक्रम को बहुत अच्छी तरह नहीं समझ पाई थीं क्योंकि उस समय उनकी उम्र महज 9-10 साल थी। लेकिन परिवार में जो बातें उन्हें बताई गईं, उनके आधार पर वो पूरे विश्वास के साथ कह सकती हैं कि उनके पिता हिंसक स्वभाव के इंसान नहीं थे।
फराह ने दावा किया कि उनके पिता ने कभी अपनी पत्नी जरीन खान या अपनी बेटियों पर हाथ नहीं उठाया। उनका कहना है कि जीनत अमान की आंख से जुड़ी जो बातें कही जाती हैं, उन्हें लेकर उनकी मां ने बताया था कि ये एक आनुवंशिक समस्या थी, जिसका संबंध उनके परिवार से था, न कि किसी मारपीट की घटना से।
फराह ने ये भी माना कि जीनत अमान और संजय खान का रिश्ता उनके माता-पिता की शादी के लिए बेहद मुश्किल दौर लेकर आया था। उन्होंने बताया कि उस समय उनकी मां जरीन खान ने हाल ही में बेटे जायद खान को जन्म दिया था। इसके बावजूद उन्होंने भावनात्मक रूप से टूटने के बजाय खुद को मजबूत बनाया।
फराह के अनुसार, उनकी मां कुछ समय के लिए परिवार से दूर चली गईं और फिर आत्मविश्वास के साथ वापस लौटीं। इसी दौरान संजय खान को भी एहसास हुआ कि उनकी पत्नी किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपने दम पर जीवन जी सकती हैं। यही वह मोड़ था, जिसने उनके वैवाहिक रिश्ते को दोबारा संभलने का मौका दिया।
फराह खान अली ने उन चर्चाओं को भी गलत बताया, जिनमें कहा जाता है कि उनकी मां और जीनत अमान के बीच हाथापाई हुई थी। उन्होंने साफ कहा कि उनकी मां बेहद सुलझी हुई और गरिमापूर्ण महिला थीं। उन्होंने कभी किसी दूसरी महिला के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया।
फराह ने बताया कि उनकी मां का मानना था कि अगर उनके पति किसी दूसरी महिला की ओर आकर्षित हुए, तो इसके लिए केवल उस महिला को दोष देना उचित नहीं है। रिश्तों में समस्याएं दोनों पक्षों से जुड़ी होती हैं और उसी नजरिए से उन्होंने पूरे मामले को देखा।
इंटरव्यू के दौरान फराह खान अली ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उनके पिता और जीनत अमान ने मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार विवाह किया था। हालांकि बाद में दोनों का अलगाव भी उसी प्रक्रिया के तहत हुआ।
उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी अपने पिता से इस विषय पर सवाल नहीं किया, क्योंकि उनकी नजर में माता-पिता के निजी रिश्ते बच्चों और उनके पिता के रिश्ते को प्रभावित नहीं करने चाहिए। जब उनकी मां इस पूरे अध्याय को पीछे छोड़ चुकी थीं, तो उन्हें भी पुराने जख्म कुरेदने की जरूरत महसूस नहीं हुई।
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