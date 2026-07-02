उर्फी जावेद ने धर्म बदलने पर लगाई मुहर? कामाख्या मंदिर पहुंचीं तो लोगों ने नास्तिक होने के बयान पर कर दिया ट्रोल

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से उर्फी जावेद लगातार चर्चा में थीं क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके धर्म परिवर्तन और नाम बदलने की अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। दावा किया जा रहा था कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है और अपना नाम बदलकर गीता रख लिया है। हालांकि उर्फी ने इन सभी खबरों को पूरी तरह झूठा बताया था। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए साफ कहा था कि उन्होंने न तो धर्म बदला है और न ही अपना नाम। उन्होंने ये भी दोहराया था कि वह किसी धर्म को नहीं मानतीं और खुद को नास्तिक मानती हैं।