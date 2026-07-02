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11 साल के मासूम की गई जान, मंत्री जी बोले- पेड़ गिरना तो नेचुरल, भड़क गईं अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी

Devoleena Bhattacharjee Angry On Mumbai Tree Collapse: टीवी अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी ने हाल ही में मुंबई में हुए पेड़ हादसे पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने मंत्री संजय शिरसाट के बयान पर नाराजगी जाहिर की है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jul 02, 2026

Mumbai Tree Collapse Vihan Shrivastav

Mumbai Tree Collapse Vihan Shrivastav (सोर्स- @PTI)

Mumbai Tree Collapse Vihan Shrivastav: मुंबई के चेंबूर में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से 11 वर्षीय विहान श्रीवास्तव की दर्दनाक मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस हादसे के बाद जहां परिवार गहरे सदमे में है, वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा लगातार सामने आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर मंत्री जी के हालिया बयान ने अब विवाद बढ़ा दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

देवोलीना भट्टाचार्जी ने मंत्री जी पर उठाए सवाल

टीवी अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी ने भी इस पूरे मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स लिखा, ये हैं हमारे मंत्री जी। उनका यह पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

क्या है पूरा विवाद?

दरअसल, ये विवाद उस समय शुरू हुआ जब महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पेड़ गिरना या बिजली गिरना जैसी घटनाएं पूरी तरह इंसानों के नियंत्रण में नहीं होतीं। उनका कहना था कि किसी पेड़ के कब गिर जाने का पहले से अनुमान लगाना हमेशा संभव नहीं होता। उन्होंने कहा ये तो नेचुरल ही है।

हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार घटना को गंभीरता से ले रही है और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। लेकिन उनके इस बयान को लेकर विपक्ष के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने सवाल उठाए।

देवोलीना बोलीं- ये हैं हमारे मंत्री जी

इसी बीच टीवी इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी ने बिना किसी लंबी टिप्पणी के केवल एक लाइन लिखकर अपना गुस्सा जाहिर किया। उनका पोस्ट इस बात का हिंट था कि वो मंत्री के बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। अभिनेत्री की प्रतिक्रिया के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स भी दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोगों ने देवोलीना के बयान का समर्थन किया, जबकि कुछ ने कहा कि पूरे मामले की जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

स्कूल बस पर गिर पड़ा पेड़

ये पूरा मामला चेंबूर इलाके में हुए उस दर्दनाक हादसे से जुड़ा है, जिसमें भारी बारिश के दौरान करीब 70 साल पुराना एक विशाल पेड़ अचानक उखड़कर यूनिवर्सल हाई स्कूल की बस पर गिर पड़ा। हादसे के समय बस में कई बच्चे मौजूद थे। इस दुर्घटना में 11 वर्षीय विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई, जबकि अन्य बच्चे घायल हुए। स्थानीय लोगों, बस स्टाफ और बचाव दल ने मिलकर बच्चों को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

विहान के अंतिम संस्कार में नम हुईं आंखें

विहान की अंतिम विदाई का दृश्य भी लोगों की आंखें नम कर गया। परिवार ने उसे उसके सबसे प्रिय क्रिकेट बॉल के साथ विदा किया। पड़ोसियों के अनुसार विहान का सपना बड़ा क्रिकेटर बनने का था। उसकी मां जूही श्रीवास्तव अंतिम संस्कार के दौरान बेटे का क्रिकेट बैट सीने से लगाए बैठी रहीं। बताया जाता है कि वह अक्सर बेटे की चिंता में उसे वीडियो कॉल किया करती थीं और अब भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं कि उनका इकलौता बेटा हमेशा के लिए उनसे दूर चला गया।

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Published on:

02 Jul 2026 02:35 pm

Hindi News / Entertainment / 11 साल के मासूम की गई जान, मंत्री जी बोले- पेड़ गिरना तो नेचुरल, भड़क गईं अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी

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