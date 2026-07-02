11 साल के मासूम की गई जान, मंत्री जी बोले- पेड़ गिरना तो नेचुरल, भड़क गईं अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी

विहान की अंतिम विदाई का दृश्य भी लोगों की आंखें नम कर गया। परिवार ने उसे उसके सबसे प्रिय क्रिकेट बॉल के साथ विदा किया। पड़ोसियों के अनुसार विहान का सपना बड़ा क्रिकेटर बनने का था। उसकी मां जूही श्रीवास्तव अंतिम संस्कार के दौरान बेटे का क्रिकेट बैट सीने से लगाए बैठी रहीं। बताया जाता है कि वह अक्सर बेटे की चिंता में उसे वीडियो कॉल किया करती थीं और अब भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं कि उनका इकलौता बेटा हमेशा के लिए उनसे दूर चला गया।