20 साल के YouTuber की फिल्म ‘Obsession’ ने रचा इतिहास, अब बड़े ट्विस्ट के साथ OTT पर स्ट्रीमिंग के लिए है तैयार

Curry Barker Obsession OTT Release: हॉलीवुड की हॉरर फिल्म 'ऑब्सेशन' की इन दिनों हर तरफ चर्चा बटोर रही है। करी बार्कर की ये हॉरर फिल्म तकरीबन 7 करोड़ रुपये के बजट में बनाई गई है, लेकिन इसकी कमाई ने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। ये फिल्म हॉरर फिल्मों के ट्रेंड को पीछे छोड़ते हुए इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। अब तो 'ऑब्सेशन' OTT पर भी स्ट्रीम होने के लिए तैयार है, लेकिन हॉरर थ्रिलर लवर्स के लिए इसके OTT स्ट्रीम में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आ रहा है। आइये जानते हैं क्या है वो ट्विस्ट।