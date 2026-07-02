2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘नाम की महिमा से ही काम हो जाता है’, Shekhar Suman ने राजा और 165 रानियों की कहानी सुनाकर साधा सियासी निशाना

Shekhar Suman latest statement: शेखर सुमन ने अपने बयान में कहा कि नाम की महिमा से ही काम हो जाता है, इस कहावत के माध्यम से उन्होंने राजशाही और सियासत की परतों को बखूबी उजागर किया।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jul 02, 2026

'नाम की महिमा से ही काम हो जाता है', Shekhar Suman ने राजा और 165 रानियों की कहानी सुनाकर साधा सियासी निशाना

Shekhar Suman (IMDb)

Shekhar Suman latest statement: एक्टर और टेलीविजन पर्सनैलिटी शेखर सुमन एक बार फिर अपने बेबाक अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं। राजनीति और सत्ता के समीकरणों पर बात करते हुए उन्होंने एक व्यंग्यात्मक कहानी सुनाई, जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। अपने बयान में उन्होंने किसी व्यक्ति और दल पर सीधा आरोप लगाए बिना एक किस्से के जरिए मौजूदा राजनीतिक माहौल पर तंज कसा।

सांसदों और नेताओं की टूट-फूट और दल बदल

शेखर सुमन ने बताया कि अक्सर ये कहा जाता है कि सांसदों और नेताओं की टूट-फूट और दल बदल से कुछ राजनीतिक दलों का कोई लेना-देना नहीं होता। इसी मुद्दे में उन्होंने एक पुराने किस्से का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि एक राजा की 165 रानियां थीं। एक दिन दरबार में एक संदेशवाहक आया और राजा को सूचना दी कि उनकी 165वीं रानी ने पुत्र को जन्म दिया है। ये सुनकर राजा हैरान रह गया और बोला कि ये कैसे संभव है, क्योंकि वो कई सालों से उस रानी के पास गया ही नहीं था।

इसके बाद शेखर सुमन ने कहानी का पंच सुनाते हुए कहा कि दरबारी ने जवाब दिया, "महाराज, आपके नाम की महिमा ही इतनी है कि कई बार आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके नाम से ही काम हो जाता है।" इस व्यंग्यात्मक कमेंट के जरिए उन्होंने ये संकेत देने की कोशिश की कि कई बार राजनीतिक घटनाओं का श्रेय और जिम्मेदारी बिना प्रत्यक्ष भूमिका के भी किसी नाम से जोड़ दी जाती है।

शेखर सुमन ने बयान में खास पार्टी और नेता का नाम नहीं लिया

बता दें, शेखर सुमन ने अपने बयान में किसी खास पार्टी और नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी इस कहानी को मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल, सोशल मीडिया पर उनके बयान को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे तीखा राजनीतिक व्यंग्य बता रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि हास्य के माध्यम से गंभीर मुद्दों पर चर्चा करना शेखर की पुरानी शैली रही है।

इससे पहले भी शेखर सुमन राजनीति में अपने छोटे से सफर का जिक्र कर चुके हैं। उनका कहना रहा है कि वो सकारात्मक बदलाव की सोच के साथ सार्वजनिक जीवन में आए थे, लेकिन समय के साथ उन्हें महसूस हुआ कि व्यवस्था में टिके रहना आसान नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति केवल चुनाव और राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं होती, बल्कि हर क्षेत्र में पावर का बैलेंस और ग्रुप किसी-न-किसी रूप में मौजूद रहती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

02 Jul 2026 01:51 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘नाम की महिमा से ही काम हो जाता है’, Shekhar Suman ने राजा और 165 रानियों की कहानी सुनाकर साधा सियासी निशाना

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

महेश भट्ट ने निर्देशक के तौर पर लिया संन्यास, कन्फर्म करते हुए बोले- डायरेक्शन छोड़ने का अफसोस नहीं

Mahesh Bhatt Confirms Retirement
बॉलीवुड

‘उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था’, आयुष्मान के सामने वामिका गब्बी ने खोला सालों पुराना राज, VIDEO वायरल

Ayushmann Khurrana and Wamiqa Gabbi
बॉलीवुड

‘मैं वापस आऊंगा’ देख भावुक हुईं एक्ट्रेस कृति खरबंदा, बोलीं- ‘इस बार घर नहीं, घर की याद मिली’

Kriti Kharbanda on Main Vaapas Aaunga
बॉलीवुड

राम कपूर की बदतमीजी पर भड़कीं Kangana Ranaut, बोलीं- Lock Upp में आए ही क्यो हो?

Kangana Ranaut Calls Out Ram Kapoor
बॉलीवुड

Alpha के लिए आलिया भट्ट ने बहाया पसीना, वायरल हुआ एक्ट्रेस का हाई-इंटेंसिटी मॉर्निंग वर्कआउट रूटीन

Alia Bhatt Alpha Workout Video
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.