‘नाम की महिमा से ही काम हो जाता है’, Shekhar Suman ने राजा और 165 रानियों की कहानी सुनाकर साधा सियासी निशाना

शेखर सुमन ने बताया कि अक्सर ये कहा जाता है कि सांसदों और नेताओं की टूट-फूट और दल बदल से कुछ राजनीतिक दलों का कोई लेना-देना नहीं होता। इसी मुद्दे में उन्होंने एक पुराने किस्से का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि एक राजा की 165 रानियां थीं। एक दिन दरबार में एक संदेशवाहक आया और राजा को सूचना दी कि उनकी 165वीं रानी ने पुत्र को जन्म दिया है। ये सुनकर राजा हैरान रह गया और बोला कि ये कैसे संभव है, क्योंकि वो कई सालों से उस रानी के पास गया ही नहीं था।