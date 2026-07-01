Alpha के लिए आलिया भट्ट ने बहाया पसीना, वायरल हुआ एक्ट्रेस का हाई-इंटेंसिटी मॉर्निंग वर्कआउट रूटीन

Alia Bhatt Alpha Workout Video: आने वाली 3 जुलाई को आलिया भट्ट की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'Alpha' रिलीज होने वाली है। ये एक्शन थ्रिलर YRF स्पाईवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म है, जिसमें आलिया के साथ शरवरी वाघ भी नजर आने वाली हैं। फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी दोनों एक्शन मोड में नजर आने वाली हैं जो एक खतरनाक मिशन पर काम कर रही हैं। हाल ही में आलिया ने फिल्म के लिए अपनी बॉडी को फिट और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उस कड़ी ट्रेनिंग की झलक दिखा रही हैं जिसने उन्हें अपने करियर के सबसे मुश्किल फ़िज़िकल रोल में से एक के लिए तैयार किया।