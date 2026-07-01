1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘मैं जिंदगी के उस पड़ाव पर हूं जहां’, ईशा गुप्ता ने ‘Dhamaal 4’ और अपने करियर पर कही बड़ी बात

Esha Gupta On Doing Dhamaal 4: ईशा गुप्ता ने हाल ही में बताया कि वो अपने करियर के उस खास पड़ाव पर पहुंच चुकी हैं जहां उन्हें अपनी मेहनत और संघर्ष का असली फल दिखाई दे रहा है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jul 01, 2026

'मैं जिंदगी के उस पड़ाव पर हूं जहां', ईशा गुप्ता ने 'धमाल 4' और अपने करियर पर कही बड़ी बात

Esha Gupta (IMDb)

Esha Gupta On Doing Dhamaal 4: कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'धमाल' एक बार फिर अपने चौथे पार्ट के साथ फैंस को हंसाने के लिए तैयार है। फिल्म 'धमाल 4' का ट्रेलर पहले ही फैंस के बीच उत्साह बढ़ा चुका है और अब इसकी स्टारकास्ट भी लगातार चर्चा में बनी हुई है। इसी बीच एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने फिल्म का हिस्सा बनने के अपने अनुभव और मौजूदा करियर सोच को लेकर खुलकर बात की है।

'धमाल 4' के प्रस्ताव पर बिना सोच-विचार के ईशा ने हामी भर दी

एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने कहा कि अब वो अपने करियर के ऐसे दौर में पहुंच चुकी हैं, जहां उनके लिए सिर्फ अच्छी फिल्में ही नहीं, बल्कि अच्छे लोगों के साथ काम करना भी उतना ही जरूरी हो गया है। उनके अनुसार, जब उन्हें फिल्म के निर्माताओं और डायरेक्टर की ओर से 'धमाल 4' का प्रस्ताव मिला, तो उन्होंने बिना ज्यादा सोच-विचार के इस प्रोजेक्ट के लिए हामी भर दी।

एक्ट्रेस ने बताया कि फिल्म से जुड़े निर्माता, निर्देशक और पूरी टीम के साथ उनका अनुभव काफी पॉजीटीव रहा। उन्होंने कहा कि किसी भी स्टार के लिए ऐसा माहौल बहुत मायने रखता है, जहां काम के साथ सम्मान और सहजता भी मिले। ईशा ने ये भी माना कि पूरी स्टारकास्ट के साथ शूटिंग करना उनके लिए यादगार अनुभव रहा। बता दें, 'धमाल 4' में एक बार फिर अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा जैसे फेमस स्टार दर्शकों को कॉमेडी का तगड़ा डोज देने वाले हैं। तो वहीं ईशा गुप्ता के अलावा संजीदा शेख, अंजलि आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर और रवि किशन भी लीड रोल में नजर आएंगे। ट्रेलर में खजाने की तलाश, मजेदार गलतफहमियां और हास्य से भरपूर घटनाएं पहले ही दर्शकों का ध्यान खींच चुकी हैं।

कॉमेडी, एडवेंचर और मनोरंजन का भरपूर कॉम्बो

फिल्ममेकर्स का दावा है कि इस बार भी दर्शकों को वही क्लासिक 'धमाल' वाला मनोरंजन देखने को मिलेगा, जिसके लिए ये फ्रेंचाइजी जानी जाती है। बड़े पैमाने पर तैयार की गई ये फिल्म फैमिली ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसमें कॉमेडी, एडवेंचर और मनोरंजन का भरपूर कॉम्बो देखने को मिलेगा।

इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी 'धमाल 4' का निर्माण टी-सीरीज, देवगन फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल और पैनोरमा स्टूडियोज ने मिलकर किया है। फिल्म के निर्माता अजय देवगन, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अशोक ठाकेरिया, इंद्र कुमार, आनंद पंडित और कुमार मंगत पाठक हैं। 10 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही 'धमाल 4' से दर्शकों को बड़ी उम्मीदें हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

01 Jul 2026 02:31 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘मैं जिंदगी के उस पड़ाव पर हूं जहां’, ईशा गुप्ता ने ‘Dhamaal 4’ और अपने करियर पर कही बड़ी बात

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

कबीर बहिया के साथ ब्रेकअप की खबरों का Kriti Sanon ने दिया जवाब, पोस्ट के जरिए बता दिया सच

Kriti Sanon-Kabir Bahia Relationship Rumours
बॉलीवुड

पीछे से वीडियो लेने पर फूटा Neha Dhupia का गुस्सा, बोलीं- बंद करो ये बदतमीजी करना

Neha Dhupia Lashes On Back Shot
मनोरंजन

Bosco Martis: सीने में दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती हुए कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस, जानें अब कैसी है हालत

Bosco Martis Hospitalised
बॉलीवुड

सुनीता आहूजा को गोविंदा ने शादी में दिया धोखा? बोलीं- शुरू से ही हो रहा, मैं बस अपने बच्चों के लिए जीती हूं

Sunita Ahuja On Govinda CheatingSunita Ahuja On Govinda Cheating Affair Affair
बॉलीवुड

Vijaya Mehta Death: दिग्गज अभिनेत्री-निर्देशक विजया मेहता ने 91 की उम्र में ली अंतिम सांस, अनुपम खेर समेत कई सितारों ने दी श्रद्धांजलि

Vijaya Mehta Passed Away:
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.