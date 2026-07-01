‘मैं जिंदगी के उस पड़ाव पर हूं जहां’, ईशा गुप्ता ने ‘Dhamaal 4’ और अपने करियर पर कही बड़ी बात

एक्ट्रेस ने बताया कि फिल्म से जुड़े निर्माता, निर्देशक और पूरी टीम के साथ उनका अनुभव काफी पॉजीटीव रहा। उन्होंने कहा कि किसी भी स्टार के लिए ऐसा माहौल बहुत मायने रखता है, जहां काम के साथ सम्मान और सहजता भी मिले। ईशा ने ये भी माना कि पूरी स्टारकास्ट के साथ शूटिंग करना उनके लिए यादगार अनुभव रहा। बता दें, 'धमाल 4' में एक बार फिर अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा जैसे फेमस स्टार दर्शकों को कॉमेडी का तगड़ा डोज देने वाले हैं। तो वहीं ईशा गुप्ता के अलावा संजीदा शेख, अंजलि आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर और रवि किशन भी लीड रोल में नजर आएंगे। ट्रेलर में खजाने की तलाश, मजेदार गलतफहमियां और हास्य से भरपूर घटनाएं पहले ही दर्शकों का ध्यान खींच चुकी हैं।