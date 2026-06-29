Welcome to the Jungle Box Office Collection Day 3: अक्षय कुमार की फिल्म ने वीकेंड पर काटा बवाल, रविवार को हुआ धांसू कलेक्शन

Welcome to the Jungle Box Office Collection Day 3: खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार की मच-अवेइटेड मल्टीस्टारर कॉमेडी-एक्शन फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से सुनामी ले आई है। अहमद खान के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 26 जून को रिलीज हुई थी, लेकिन रिलीज से पहले ही इसके पेड प्रिव्यू ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाना शुरू कर दिया था। अब इस फिल्म के पहले वीकेंड यानी संडे के जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्हें देखकर मेकर्स खुशी से झूम उठेंगे।