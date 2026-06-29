Eetha Controversy: ‘ईठा’ पर हो रहे विवाद से बेपरवाह दिखीं श्रद्धा कपूर, बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ देखी ‘वेलकम 3’

Shraddha Kapoor Eetha Controversy: बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'ईठा' को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। एक तरफ फिल्म के टीजर को दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है, तो दूसरी ओर इसके शीर्षक को लेकर विवाद भी गहराता जा रहा है। इसी बीच श्रद्धा कपूर का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने कथित बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ सिनेमाघर में फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome 3) का आनंद लेती नजर आ रही हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।