कंगना रनौत ने KISS करके निकाला वीर दास के होंठों से खून? अब दावे पर खुद एक्टर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ये मनगढ़ंत कहानी

Vir Das Reacts On Kangana Ranaut KISS Scene (सोर्स- IMDb)
Vir Das Reacts On Kangana Ranaut KISS Scene: बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत और कॉमेडियन-एक्टर वीर दास एक बार फिर चर्चा में हैं। वजह है साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म 'रिवॉल्वर रानी' से जुड़ी एक पुरानी अफवाह, जिसने एक बार फिर सोशल मीडिया पर जोर पकड़ लिया। दावा किया जा रहा था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान एक किसिंग सीन में कंगना रनौत इतनी ज्यादा बहक गई थीं कि निर्देशक के 'कट' बोलने के बाद भी नहीं रुकीं, जिससे वीर दास के होंठ घायल हो गए थे। अब इस पूरे मामले पर खुद वीर दास ने सामने आकर स्थिति साफ कर दी है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीर दास ने वायरल दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह पूरी कहानी काल्पनिक है और वास्तविकता से इसका कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कंगना रनौत की तारीफ करते हुए कहा कि शूटिंग के दौरान वह पूरी तरह प्रोफेशनल थीं और उनके साथ काम करने का अनुभव बेहद सहज रहा।
वीर दास ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि बाद के वर्षों में भले ही कंगना ने उनकी कॉमेडी को लेकर उन्हें "आतंकवादी" तक कह दिया था, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच किसी तरह की कोई परेशानी या विवाद नहीं हुआ था। उनके मुताबिक किसी कलाकार के बारे में इस तरह की झूठी बातें फैलाना उचित नहीं है।
दरअसल, यह विवाद नया नहीं है। साल 2023 में भी सोशल मीडिया पर इसी तरह की पोस्ट वायरल हुई थीं, जिनमें दावा किया गया था कि किसिंग सीन की वजह से वीर दास के होंठों से खून निकल आया था। उस समय कंगना रनौत ने भी अपने अंदाज में इन अफवाहों का जवाब दिया था।
उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मजाकिया लहजे में लिखा था कि क्या उन्होंने पहले ऋतिक रोशन और अब वीर दास का भी सम्मान भंग कर दिया? इस पोस्ट के जरिए उन्होंने इन दावों को गंभीरता से लेने के बजाय हंसी में उड़ा दिया था।
हाल ही में एक वरिष्ठ पत्रकार ने दोबारा दावा किया कि फिल्म 'रिवॉल्वर रानी' की शूटिंग के दौरान निर्देशक के 'कट' बोलने के बाद भी कंगना किसिंग सीन जारी रखे हुए थीं, जिससे वीर दास को चोट लगी थी। इसी बयान के बाद सोशल मीडिया पर पुरानी चर्चा फिर से तेज हो गई।
हालांकि अब वीर दास के सार्वजनिक बयान के बाद यह साफ हो गया है कि उन्होंने स्वयं इस पूरी कहानी को झूठा और मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने कंगना के खिलाफ फैलाए जा रहे ऐसे आरोपों को अनुचित बताया और कहा कि सेट पर उनके साथ कभी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।
साई कबीर के निर्देशन में बनी 'रिवॉल्वर रानी' वर्ष 2014 में रिलीज हुई थी। फिल्म में कंगना रनौत ने एक दबंग महिला नेता और गैंगस्टर का किरदार निभाया था, जबकि वीर दास उनके अपोजिट नजर आए थे। फिल्म में पीयूष मिश्रा और जाकिर हुसैन जैसे कलाकारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाई थीं। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकी, लेकिन कंगना और वीर दास की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों का ध्यान जरूर खींचा था।
अब वर्षों बाद फिर वायरल हुई इस अफवाह पर वीर दास के बयान ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली हर कहानी सच नहीं होती। कई बार कलाकारों को लेकर बिना पुष्टि के फैलाई गई बातें लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रहती हैं, जबकि संबंधित लोग उन्हें पहले ही खारिज कर चुके होते हैं।
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