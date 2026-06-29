कंगना रनौत ने KISS करके निकाला वीर दास के होंठों से खून? अब दावे पर खुद एक्टर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ये मनगढ़ंत कहानी

Vir Das Reacts On Kangana Ranaut KISS Scene: बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत और कॉमेडियन-एक्टर वीर दास एक बार फिर चर्चा में हैं। वजह है साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म 'रिवॉल्वर रानी' से जुड़ी एक पुरानी अफवाह, जिसने एक बार फिर सोशल मीडिया पर जोर पकड़ लिया। दावा किया जा रहा था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान एक किसिंग सीन में कंगना रनौत इतनी ज्यादा बहक गई थीं कि निर्देशक के 'कट' बोलने के बाद भी नहीं रुकीं, जिससे वीर दास के होंठ घायल हो गए थे। अब इस पूरे मामले पर खुद वीर दास ने सामने आकर स्थिति साफ कर दी है।