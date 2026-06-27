माहिका शर्मा की मांग में आया नजर हार्दिक पंड्या के नाम का सिंदूर, क्रिकेटर ने कर ली गुपचुप शादी?

Hardik Pandya-Mahika Sharma Wedding Picture (सोर्स- @Kohliitak)
Hardik Pandya-Mahika Sharma Wedding Picture: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही एक तस्वीर ने लोगों के बीच नई बहस छेड़ दी है। तस्वीर में अभिनेत्री और मॉडल माहिका शर्मा मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी लगाए दिखाई दे रही हैं, जबकि हार्दिक पांड्या भी उनके साथ पारंपरिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। बस इसी तस्वीर के सामने आने के बाद इंटरनेट पर ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या दोनों ने चुपचाप शादी कर ली है।
हालांकि, अब तक इस तस्वीर को लेकर हार्दिक पांड्या या माहिका शर्मा की ओर से किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में फिलहाल इन दावों को केवल सोशल मीडिया पर चल रही अटकलें ही माना जा रहा है।
वायरल हो रही फोटो में माहिका शर्मा के माथे पर लाल बिंदी और मांग में सिंदूर साफ दिखाई दे रहा है। उनके साथ हार्दिक पांड्या और माहिका की मां भी मौजूद हैं। यही वजह है कि कई सोशल मीडिया यूजर्स इस तस्वीर को किसी निजी पारिवारिक समारोह से जोड़ रहे हैं। कुछ लोग इसे शादी की तस्वीर बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि यह किसी धार्मिक या पारिवारिक कार्यक्रम की फोटो भी हो सकती है।
तस्वीर सामने आने के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कोई दोनों को बधाई देता नजर आया, तो किसी ने इसे केवल अफवाह करार दिया।
हार्दिक पांड्या की पहली शादी मॉडल और अभिनेत्री नताशा स्टेनकोविक से हुई थी। दोनों का एक बेटा अगस्त्य भी है। हालांकि, वर्ष 2024 में दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया था।
इसके बाद हार्दिक का नाम कई बार अलग-अलग हस्तियों के साथ जोड़ा गया। कुछ समय पहले उनका नाम ब्रिटिश सिंगर जैस्मिन वालिया के साथ भी चर्चा में रहा। अब हाल के महीनों में मॉडल माहिका शर्मा के साथ उनकी नजदीकियों की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। कई मौकों पर दोनों को एक साथ देखा गया, वहीं क्रिकेट मैचों के दौरान भी माहिका को हार्दिक का समर्थन करते हुए स्पॉट किया गया।
24 वर्षीय माहिका शर्मा फैशन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जाना-पहचाना चेहरा हैं। उन्होंने पढ़ाई के साथ-साथ मॉडलिंग में अपना करियर शुरू किया और कम समय में कई बड़े फैशन डिजाइनरों के लिए रैंप वॉक किया। अपनी मेहनत और लगातार बेहतर प्रदर्शन के दम पर उन्होंने ग्लैमर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई।
माहिका म्यूजिक वीडियो, ब्रांड कैंपेन और फैशन शूट्स का भी हिस्सा रह चुकी हैं। उन्हें मॉडलिंग की दुनिया में कई सम्मान भी मिल चुके हैं, जिसके बाद उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी।
वायरल तस्वीर ने जरूर चर्चाओं को हवा दे दी है, लेकिन फिलहाल शादी की पुष्टि करने वाला कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा ने विवाह कर लिया है। जब तक दोनों में से कोई इस पर खुलकर प्रतिक्रिया नहीं देता, तब तक इस खबर को केवल सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
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