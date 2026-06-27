माहिका शर्मा की मांग में आया नजर हार्दिक पंड्या के नाम का सिंदूर, क्रिकेटर ने कर ली गुपचुप शादी?

Hardik Pandya-Mahika Sharma Wedding Picture: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही एक तस्वीर ने लोगों के बीच नई बहस छेड़ दी है। तस्वीर में अभिनेत्री और मॉडल माहिका शर्मा मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी लगाए दिखाई दे रही हैं, जबकि हार्दिक पांड्या भी उनके साथ पारंपरिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। बस इसी तस्वीर के सामने आने के बाद इंटरनेट पर ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या दोनों ने चुपचाप शादी कर ली है।