370 बिरयानी मामले का आरोपी हिमांशु जांगड़ा पुलिस स्टेशन में भी हंसते हुए आया नजर, लोग बोले- अब भी शर्म नहीं आई

Himanshu Jangra Viral Video in 370 Biryani Controversy: स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो में दिए गए एक विवादित बयान के बाद सुर्खियों में आए गुरुग्राम के 22 वर्षीय हिमांशु जांगड़ा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। इस बार वजह उनका कोई नया बयान नहीं, बल्कि पुलिस स्टेशन के बाहर का एक वायरल वीडियो है। सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो में हिमांशु अपने दोस्तों के साथ हंसते-मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद इंटरनेट पर बहस का एक नया दौर शुरू हो गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।