‘मैं सासंद-विधायक नहीं जो बिक जाऊं’, शेखर सुमन ने अपने शो से भरी हुंकार, बोले- मेरी आवाज कोई नहीं दबा सकता

इसी बातचीत के दौरान उन्होंने जी-7 सम्मेलन के दौरान वायरल हुए म्यूट वीडियो पर भी कटाक्ष किया। शेखर ने व्यंग्य करते हुए कहा कि बिना आवाज वाले वीडियो देखकर भी अलग-अलग तरह की कहानियां बना दी जाती हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कई ऐसी सुर्खियों का जिक्र किया, जिनमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के नेताओं को करारा जवाब दिया, सबको रास्ता दिखाया या फिर दुनिया उनके नेतृत्व से प्रभावित हो गई। शेखर का यह व्यंग्य सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और लोग इसे उनके पुराने व्यंग्यात्मक अंदाज की वापसी मान रहे हैं।